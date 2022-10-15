Після 10 жовтня - Україна в режимі економії електроенергії. Заощадити потрібно близько 25 відсотків споживання. Це допоможе не тільки стабілізувати ситуацію, після атак росіян, але й зекономити кошти.

Чи готові українці та місцева влада свідомо знизити напругу? Наші кореспонденти - провели ревізію в кількох регіонах.

Моторошно трохи, але нормально ходимо пішки, гуляємо, каву п'ємо.

Жителі міста Підгородне, що неподалік Дніпра, не втрачають оптимізму навіть у суцільній темряві. Заради стабілізації енергетичної системи країни тут відмовилися від вуличного освітлення. Скасували і заняття у всіх вечірніх гуртках, а ще тотальну економію запровадили комунальні підприємства.

Андрій Горб, міський голова Підгороднього:

По вуличному освітленню це 2200 гривень щодня, наші підрахунки, по гуртках я не скажу, але думаю, що там теж гарна сума, бо опалення тягне за собою. Якщо в кіловатах, то по освітленню ще трохи більше 300 кіловат. Економиться щодня.

Відповідально до економії поставилися і підприємці. Не освітлюють територію, використовують енергоощадне обладнання, відімкнули кондиціонери.

Олексій, власник кав'ярні:

Є заклик від влади й ми хочемо максимально підтримати в цей не легкий час для нас.

Та й Дніпро щовечора поринає у темряву. У місті регламентували вуличне освітлення - ліхтарі працюватимуть до двадцятої години, а мости освітлюватимуться до опівночі.

Юлія, жителька Дніпра:

Темно. Як ви до цього пристосовуєтесь? - Нужно так нужно, мы же помогаем друг другу. Фонарь в помощь.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Ось так вже п'ятий день Дніпропетровщина живе у режимі енергозаощадження. Якщо ми на секунду вимкнемо світло на камері (темрява)…навіть за метр від неї - нічого не видно. У темну пору доби єдині джерела світла на вулиці - це фари на автівках та вікна жителів.

У Сумах також запровадили максимальну економію електрики. Тролейбуси раніше з'їжджають з маршрутів. А під час повітряних тривог курсують лише ті, що мають автономний хід.

Стали їздити рідше, от ми зараз чекаємо, подивилися по додатку, ну немає, треба або пішки йти, стоїмо, думаємо, хто зна.

Проте ситуація потроху налагоджується - в місті ввімкнули ліфти. Працюють світлофори. Пізніше, ніж зазвичай, але вулиці Сум знов засяяли ліхтарями. Багато підприємців відмовилися від світла вивісок. Дехто все ж вмикає ілюмінацію. Найтяжче заощаджувати електрику родинам з маленькими дітьми. Бойлер не відімкнеш, бо потрібна гаряча вода, та й прання багато.

Єлизавета Лісовець, жителька Сум:

Зранку там не використовували, вже в обід, коли було дозволено, ми використовували вже і пралку, і прасували речі.

А півторарічний Мирослав не може відмовитися від улюблених мультиків.

Хоча б півчаса в день, час, година, це обов'язковий ритуал.

Батько малюка захищає країну, а мама готується до комунальних випробувань, що можуть настати через відсутність світла або тепла.

Єлизавета Лісовець, жителька Сум:

В нас є павербанки, в нас є якісь ліхтарики, свічки, чесно, ще досі не знаємо, як бути с теплом ми будемо, якщо вже буде дуже складна ситуація, то прийдеться переїжджати до села, там є піч.

83-річна Світлана Федорівна переживає уже другу війну у своєму житті. Заощаджувати енергоресурси пенсіонерка звикла здавна.

Світлана, жителька Сум:

У мене одна лампочка горить і то вона енергозберігаюча, і телевізор включу, все, більше я нічого не включаю. Не, холодильник постоянно, я ж не могу його виключить. Всьо, і оце вийшла, там прийшла, роздінусь, туди сюди і лягаю спать, утром уже в 5 часов видно.

Пенсіонери взагалі найдисциплінованіші - відгукнулись на прохання економити.

Олександра, жителька Сум:

По радіо ж просять, щоб ето, так я вже й радіо стала виключать, бо в мене од сеті. Думаю, коли я знаходжусь на кухні, то там воно розмовляє ще, коли вихожу в комнату, то я його виключаю.

Ми практично не користуємось електроенергією і навіть воду на чай робимо на газу.

У Хмельницькому теж режим економії. Родина сімнадцятирічної Стелли підготувалася до комунальних випробувань.

Стелла, жителька Хмельницького:

В нас є ось така піч, яка працює на дровах. Сюди вони закидуються. У нас є генератор, який працює на бензині. Ми купили й користуємось для економії електроенергії, ось таку лампу, яка заряджається по USB і може приблизно чотири дні тримати електроенергію.

Після російської ракетної атаки на область - у регіоні застосували аварійні ресурси водо- та електрозабезпечення. Та й люди сприйняли обмеження серйозно.

Сергій, житель Хмельницького:

Не включаємо пральної машини, стараємось лишній раз не користуватися мікрохвильовкою, електроприборами, які дають сильне навантаження на мережу.

Яна, жителька Хмельницького:

Перейшли на газ, дістали чайнічок, і нічого. Стараємось стірочку підназбирати і так. Не прасуємо, покищо.

В економному режимі працює й електротранспорт.

Тетяна Сивоконь, кореспондентка:

Щоб пересвідчитись чи економлять електрику у Хмельницькій громаді, ми виїхали у центр міста. Кожний четвертий вуличний ліхтар світить, сітілайти великих торговельних центрів вимкнено. А у вікнах мешканців міста - обмаль світла. Отож, хмельничани дослухались до рекомендацій влади.

За добу лише на вуличному освітленні вдається економити до шести тисяч кіловатів електроенергії.

Володимир Пекарський, керівник КП "Хмельницьксвітло":

Вуличне освітлення працює в заданому режимі, тобто, з 1 до 6:30 щодня. І в такому режимі ми з понеділка економимо до 30 відсотків від загального споживання електроенергії.

Деякі родини підготувалися до "автономного" життя, на випадок відключень електро- чи водопостачання.

Стелла, жителька Хмельницького:

У нас є окопні свічки, на яких можна приготувати їжу, є лапша швидкого приготування, є павербанки, які ми постійно тримаємо зарядженими. Є сірники, ліхтарик, а також, одноразові душі, для яких треба всього 50 мл води.

Головне, що відсутність комунальних благ українців не лякає. Бо ж вони знають: це тимчасово, та й захисникам на передовій - значно складніше.