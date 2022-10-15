"Війна світів" у Женеві. У Швейцарії відбувся благодійний концерт гурту "Танок на майдані Конго". Музиканти впродовж жовтня проводять у Європі доброчинний тур "Війна світів", під час якого збирають кошти на гуманітарні потреби. Напередодні ТНМК також долучилися до мітингу в Женеві задля підтримки України в інформаційному полі Європи. Зібрані кошти хлопці направлять на закупівлю автомобілів та іншої техніки для комунальників, а також на аптечки для ЗСУ та тероборони.