У Швейцарії відбувся благодійний концерт гурту "Танок на майдані Конго" [ Редагувати ]
"Війна світів" у Женеві. У Швейцарії відбувся благодійний концерт гурту "Танок на майдані Конго". Музиканти впродовж жовтня проводять у Європі доброчинний тур "Війна світів", під час якого збирають кошти на гуманітарні потреби. Напередодні ТНМК також долучилися до мітингу в Женеві задля підтримки України в інформаційному полі Європи. Зібрані кошти хлопці направлять на закупівлю автомобілів та іншої техніки для комунальників, а також на аптечки для ЗСУ та тероборони.
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