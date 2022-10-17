Бахмут - головний напрямок удару російських військ на Донбасі. По місту російські терористи б'ють з різних видів озброєння, але українські захисники стримують натиск ворога. І завдають болючих ударів.

Так, саме в районі Бахмута воїни 93-ї бригади Збройних сил України знищили найдорожчий танк російської армії - хвалений окупантами Т-90М "Прорив". Оборонці України вражають цілі і на окупованій території Донеччини.

На Луганщині тим часом підрахували втрати через терористичні дії московитів. Там знищено - повністю або частково - понад 11 тисяч будинків, майже 500 промислових підприємств, більш як 16 закладів освіти та півсотні лікарень. І відновлювати рашисти не будуть нічого, впевнені у Луганській військовій адміністрації. Докладніше про те, як минула доба на Донбасі - подивіться.

Луганщина. Ворог окопується, жене техніку й живу силу. Декого на чужій землі кара сягає миттєво. Так сталося з цим танковим екіпажем рашистів. Плідно спрацювала наша аеророзвідка та артилеристи.

А - це відео з окупованого Ізвариного. Виїхати у бік росії не можливо. Все зачинене

За інформацією наших військових, поки на словах окупанти декларують відбудову понищених міст, на ділі - продовжують "віджимати" оселі в місцевих.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з Чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів.

Більшість окупованих населених пунктів область і досі лишаються без інтернету. Звʼязок там ледь жевріє. Ворог боїться, що місцеві зможуть передавати їхні позиції Збройним силам України.

У Донецьку - бавовна. Щось напередодні довго літало.

Зрештою, це "щось" рвонуло просто в будівлі адміністрації.

Тим часом лінія фронту на Донеччині під щільними обстрілами ворога. Окупанти не можуть нічого вдіяти проти нашої оборони, тож відігруються на інфрастуктурі й цивільних обʼєктах. Напередодні вкотре гатили по Бахмуту.

Это результаты вчерашнего обстрела Бахмута. Куда-то рельсы с с бетоном делись в выгребной яме, корыто - в решето…. Забора нету. Гаражик - весь посеченный, крыша побита….

Місто зрешечене ворожими снарядами, прилітає щодня. Проте в населеному пункті і досі живуть люди.

А ось так виглядає Бахмутсько - Соледарський напрямок.

Минулої доби ворог обстріляв десятки населених пунктів. Зокрема Торецьк, Костянтинівку, Часів Яр, Авдіївку, села Карлівку та Орлівку… Орки намагалися й просуватися, та марно.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

У деокупованих населених пунктах триває ексгумація тіл із масових поховань. Продовжуються стабілізаційні заходи та доправлення гуманітарної допомоги.. Триває і евакуація. Напередодні з Донеччини до більш безпечних регіонів, вивезли близько чотирьох сотень людей.