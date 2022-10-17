Щоб оборонці могли ще ефективніше гнати ворога, черкаські волонтери підготували підсилення для підрозділу.

Поки міжнародні партнери України постачають системи ППО, зенітні комлекси, гаубиці і протитанкове озброєння, самі українці гуртуються, щоб забезпечити оборонців на передовій автівками. Черкаські волонтери зібрали гроші на дві військові італійські машини. Скільки автомобілів потрібно на фронті, і чому? Подивіться.

Це наші хлопці прицільно винищують ворога. Знімальна група "Інтера" неодноразово розповідала про ювелірну роботу батальйонів 115-ої бригади на передовій у Донецькому напрямку. Бійці - у самісінькому пеклі.

Щоб оборонці могли ще ефективніше гнати ворога, черкаські волонтери підготували підсилення для підрозділу.

Планшети з підсумками, квадрокоптери, рюкзаки бойового медика, маскувальні сітки і відповідно автомобілі.

Дві італійські військові машини волонтерам коштували трохи більше як 20 тисяч євро. Фінансово долучилися місцеві айті компанії. Автомобілі кажуть, варті кожної витраченої гривні.

В'ячеслав Скічко, волонтер:

Це техніка, в якій обʼєднана і джип, і евакуаційна машина, і спеціалізована військова машина, вона ж може тягати за собою артилерію, вона універсальна і плюс вона саме розрахована під зону бойових дій.

Військові одразу тестують машини.

Заступник командира частини Олександр Василенко каже: такі машини на фронті потрібні, бо прохідні та багатофункціональні. Крім техніки, піднімає бойовий дух і значна підтримка з тилу.

Олександр Василенко, заступник командира військової частини:

Повірте, що знаходячись на передовій, відчуваючи, що люди тебе підтримують, все це стає значно легше, в такому плані є складова як матеріальна - я маю на увазі сам автомобіль, так і психологічна - розумієш, шо робиш справу,які підтримують твої співгромадяни.

Італійські військові автівки вже у найближчі поїдуть на передову. Будуть і наступні вантажі на поміч нашим захисникам, тож людей просять долучатися.