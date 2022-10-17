Черкаські волонтери зібрали гроші на дві військові італійські машини [ Редагувати ]
Поки міжнародні партнери України постачають системи ППО, зенітні комлекси, гаубиці і протитанкове озброєння, самі українці гуртуються, щоб забезпечити оборонців на передовій автівками. Черкаські волонтери зібрали гроші на дві військові італійські машини. Скільки автомобілів потрібно на фронті, і чому? Подивіться.
Це наші хлопці прицільно винищують ворога. Знімальна група "Інтера" неодноразово розповідала про ювелірну роботу батальйонів 115-ої бригади на передовій у Донецькому напрямку. Бійці - у самісінькому пеклі.
Щоб оборонці могли ще ефективніше гнати ворога, черкаські волонтери підготували підсилення для підрозділу.
Планшети з підсумками, квадрокоптери, рюкзаки бойового медика, маскувальні сітки і відповідно автомобілі.
Дві італійські військові машини волонтерам коштували трохи більше як 20 тисяч євро. Фінансово долучилися місцеві айті компанії. Автомобілі кажуть, варті кожної витраченої гривні.
В'ячеслав Скічко, волонтер:
Це техніка, в якій обʼєднана і джип, і евакуаційна машина, і спеціалізована військова машина, вона ж може тягати за собою артилерію, вона універсальна і плюс вона саме розрахована під зону бойових дій.
Військові одразу тестують машини.
Заступник командира частини Олександр Василенко каже: такі машини на фронті потрібні, бо прохідні та багатофункціональні. Крім техніки, піднімає бойовий дух і значна підтримка з тилу.
Олександр Василенко, заступник командира військової частини:
Повірте, що знаходячись на передовій, відчуваючи, що люди тебе підтримують, все це стає значно легше, в такому плані є складова як матеріальна - я маю на увазі сам автомобіль, так і психологічна - розумієш, шо робиш справу,які підтримують твої співгромадяни.
Італійські військові автівки вже у найближчі поїдуть на передову. Будуть і наступні вантажі на поміч нашим захисникам, тож людей просять долучатися.
по темі
Друзям, працівникам IT та підприємцям - вдалося збирати понад 15 мільйонів гривень. Усі машини волонтери відвозять самі. Про те, як чернівчани підтримують військові підрозділи, дивіться далі.
Волонтери з Буковини більше тижня допомагали людям, які пережили окупацію, привезли їм 27 тонн гуманітарної допомоги. З ними поспілкувалася Ольга Лучек.
Таких майстерень багато по всій країні. І стає більше, адже для фронту ці машини корисні і попит надвисокий. Михайло Манилюк розкаже про київську майтерню баггі.
Годі й казати, що від 24 лютого волонтери працюють не покладаючи рук, опоряджуючи армію, медиків, допомагаючи громадянам. І кінця цій роботі поки не видно, тому і розповіді про історії волонтерів не завершуються.
Трохи фантазії, неабияка майстерність, і результат - теплі балаклави. Військові, забираючи чергову партію, дякують. Бо шапки, що закривають обличчя, захищають не лише від холоду.