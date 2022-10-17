150 тонн елітної сортової озимої пшениці отримали фермери Дніпропетровщини від міжнародних партнерів. Аграрії кажуть, що посівний матеріал зараз у ціні - близько 10 тисяч гривень за тонну, придбати за такою вартістю не кожному по кишені.

Про гуманітарну допомогу для сільгосппідприємців, які відчувають відповідальність за продуктову безпеку України, - наш наступний сюжет.

Тракторами, причепами, мінівенами та й просто легковиками - чим тільки не забирають фермери Перещепинської громади сортову озиму пшеницю. Щойно приїжджає нова фура - за нею одразу черга...

Пан Валентин має 20 гектарів поля, але не мав чим усе засівати. Тож миттю приїхав за зерном, завантажує майже два десятки мішків. Каже, все піде на посів.

Валентин Ширинський – фермер:

Вже її не надо не травить, не віять, вже готова до посіву.

Проте, цього зерна на все поле не вистачить, каже пан Валентин, доведеться докупити. Зараз ціна може сягати 10 тисяч гривень за тонну. А із цим зерном вже непогано заощадив.

Валентин Ширинський – фермер:

Зекономлені кошти куди можна пустити? Чи є куди їх пускати? - О конешно, ще ж солярки треба купити і техніку нанімати. Є куди.

У черзі, хоча й за кількома мішками стоять і звичайні селяни. Приміром, пан Сергій має 2 паї у 12 гектарів, але сіяти на них озиму навіть не збирався та таку нагоду не змарнував.

Сергій - житель Перещепино:

Чи планували ви ці гектари засіювати пшеницею? – Ні, не планував. В мене там була пшениця. Але в мене є куда посіяти. В мене трохи землі є. Декілька огородів.

Саме, аби засіяти кожен вільний клаптик української землі і не допустити продовольчої кризи, елітний сорт озимої пшениці фермерам безкоштовно надала ООН. Загалом за два дні відвантажили 150 тонн зерна.

Ярослав Цвіркун - голова Перещепинської громади:

Перш за все це засіяти якомога більше території. Адже є певні ризики потенційного голоду у звʼязку із війною. І таким чином ми допомагаємо нашим аграріям засівати якомога більше територій.

Допомогу отримали 200 фермерів Перещепинської громади та кілька десятків підприємців. Господарі підрахували, за рахунок міжнародної допомоги засіють майже шістсот гектарів озимою пшеницею.

Станіслав – фермер:

Ми весь час працюємо. Війна, не війна, працювати треба. Хто як не ми самі себе не прокормимо.

У Перещепинській громаді вже збирають списки на наступну гуманітарну допомогу від ООН. За кілька тижнів чекають на корми для худоби.