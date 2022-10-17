Чимало працівників від початку війни влаштували в одному зі львівських дитячих притулків.

Є вакансії. На Львівщині ситуація на ринку праці почала стрімко відновлюватися. В центрі зайнятості констатують, що чисельність пропозицій навіть перевищила кількість тих, хто шукає роботу.

Які працівники нині найзатребуваніші та на які зарплати можуть розраховувати - дізнавалася Христина Гашенко.

На Львівщині кількість вакансій значно перевищує кількість охочих працювати. Шукають понад дві тисячі робітників.

Олег Рісний, керівник Львівського міського центру зайнятості:

Серед найбільш затребуваних є касири торгівельних залів для супермаркетів, інспектори поліцейські, водії автотранспортних засобів і на першому місті - це є швачки.

Підприємці зарплату обіцяють різну. Найменша - 8 тисяч гривень. А ось найбільше заробити пропонують:

Олег Рісний, керівник Львівського міського центру зайнятості:

Серед топ-вакансій можу запропонувати на 45 тисяч, але це вже є ближче до військових структур. Знову ж таки це є служба за контрактом, але у військових структурах є і цивільні зокрема, машиніст автокрану може отримати 45 тисяч зарплати, але у військовій частині.

Чимало працівників від початку війни влаштували в одному зі львівських дитячих притулків. Здебільшого взяли працювати переселенців.

Мирослава Лисун, працівник дитячого притулку:

З початку війни бракувало нам дуже багато працівників, вихователів, помічників вихователя, техперсоналу. У нас працює вже 3 вихователів з впн також чергові закрили вакансію.

Втім тут знову шукають працівників. Бо ж частина біженців через успішний контрнаступ ЗСУ, повернулась до своїх міст та селищ. Натомість дітей у притулку побільшало. Усе через загрозу обстрілів російською армією сходу та півдня країни.

Мирослава Лисун, працівник дитячого притулку:

Зараз майже у двічі більше діти травмовані, потребують більше уваги. Їх привозять, їх треба кудись влаштувати, в училище, в школу. Їм потрібна увага.

Наталія із Донеччини саме шукає роботу. Вона з дітьми у Львів переїхала на початку квітня. Досі працювала на підприємстві, де виготовляли морозиво. Та через те, що це робота сезонна - змушена шукати щось інше.

Наталія, безробітна:

Я роботи не боюся, мені така офісна не потрібна, я привикла працювати на заводах, на такому. Шукаю таку, щоб наверно на нічних змінах, тому що у мене троє дітей таких маленьких, чоловік служить. Немає тут і займатися дітьми потрібно комусь.

У центрі зайнятості Наталі обіцяють допомогти. Тут прогнозують - кількість пропозицій, щоб заробити грошей зростатиме. Чимало вакансій планують подати нові підприємтсва, які переїхали на Львівщину зі сходу та півдня України.