Ракетний потенціал росії вичерпується. В цьому впевнені представники Британської розвідки. Вони зазначають - ворог витрачає ракети швидше, ніж встигає їх виробляти. А обстріли мирних українських міст такого масштабу, як 10-го жовтня, - лише прискорюють процес.

На Київщині й досі триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару. Як живуть люди в одному із сіл, що постраждало від ворожої атаки, - дивіться в матеріалі Анатолія Журавльова.

Олександр Яценко, житель Києва:

Должен был здесь быть, в этот момент работать. По иронии судьбы остался дома и не приехал просто.

Ось такий вигляд має ця сільська вулиця - за тиждень після ракетного удару.

Ранок 10-го жовтня для жителів цього села на Київщині видався по-справжньому пекельним.

Ада Козлова, жителька села:

Где-то, наверное, минут 15-20 десятого… Как бабахнуло! И посыпалося всё... Стёкла.

Російська ракета впала просто на подвір'ї. Один із будинків - повністю зруйновано, інший - частково. Уламки цегли розкидало на сотню метрів довкола!

У навколишніх будинках ударною хвилею повибивало вікна.

Олександр Яценко, житель Києва:

Вот то, что от них осталось, пособирал пока. Может, каким-то образом - не знаю, восстановят или не восстановят. По крайней мере для себя что-то останется, вдруг что-то понадобится. Назад это всё вернуть.

Дача Олександра розташована навпроти величезної вирви (місця ракетного удару). Чоловік розповідає - серед селян є постраждалі.

Олександр Яценко, житель Києва:

Соседи, которые в этот момент выходили на улицу, слава Богу, что близко не подходили, - поотбрасывало просто взрывной волной. У кого-то ребра трохи позабитые, кто просто упал. Ну тоже кто перепугался, потому что всё-таки три метра тебя сдвигает какая-то сила и об землю шваркает - неприятно.

Людмила Леонідівна була вдома, коли стався вибух. У будинку, де жінка живе 30 років, розбиті вікна. Господиня дивом не постраждала.

Людмила Доценко, жителька села:

Сиділа, міряла тиск за столом і стояв рядом, закривав часть вікна, шкафчик. І з оцього шкафчика полетіло стекло і з остального вікна, і все мимо. Слава Богу, що я там не стояла. Вся була б у стеклі.

Протягом тижня хтось із господарів став самотужки відновлювати пошкоджене майно. Хтось - чекає на допомогу посадовців.

Людмила Доценко, жителька села:

Ну як я зможу? Я пенсіонерка, у мене немає ніких сил. Позабивали - холодно в хаті, дуже холодно. Була велика комісія, які сказали, що з понеділка будуть роботи. Будуть вивозити мусор і вікна встановлювати.

Олександр Яценко, житель Києва:

Кто-то еще слышал, вот сказал, что заборы должны быть - назад восстановлены. Может быть не такого класса, как это, но что-то, какая-то помощь как бы обещана.

Відновлювальні роботи після потужних ударів країни-агресора, що сталися минулого тижня на Київщині, тривають зараз у трьох районах області. Пошкодження дістали і об'єкти критичної інфраструктури, і житлові будинки. В обласній військовій адміністрації обіцяють - сам на сам із бідою людей не залишити.

Олексій Кулеба, начальник Київської обласної військової адміністрації:

На жаль, вони додалися до переліку з майже 27 тисяч об'єктів, які були пошкоджені ще в лютому і в березні місяці. Опалювальний сезон, і звичайно, що для нас важливо, щоб люди отримали дах над головою, щоб вони жили в теплих оселях, щоб у них не було некомфортних умов для життя.

Жителі Київщини наголошують - черговими ударами по критичній інфраструктурі та мирних людях росія вкотре підтверджує свою сутність держави-терориста. Але українців рашистам не залякати! Ми маємо зробити все можливе для перемоги!

Ада Козлова, жителька Київської обл.: