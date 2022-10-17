"Лишатися (не) можна…". Свіжа документальна вистава Херсонського театру імені Миколи Куліша. От тільки грають її актори зараз - у Києві. Розповідають глядачам про херсонців, які змушені жити в окупації. Про те, як не здаються в логові ворогів і чинять опір. Сценічну історію, засновану на реальних подіях, - бачив Михайло Манилюк.

На сцені драматичного театру імені Лесі Українки у Києві - актори Херсонського театру. Через вторгнення російських окупантів вони змушені були покинути рідні домівки, друзів, роботу...

Євгеній Резніченко, режисер вистави "Лишатися (не) можна…":

Наша вистава, одна з найголовніших цілей проекту, розповісти що ті люди, які залишаються на Херсонщині - це не всі фанати русского мира, дочекались своїх грьобаних асвабадителей. А велика кількість людей, з великою кількістю об'єктивних причин, просто не можуть звідти поїхати і ми хочемо про це розповісти, чому люди ще досі там залишаються.

Вистава "Лишатися (не) можна…" - про український Херсон, про спротив нескорених людей. Актори теж не одразу виїхали з окупованого міста. На власні очі бачили, що таке "русскій мір".

Вони були перелякані, тому й почали стріляти в повітря. Люди не боялися і йшли прямо на них. Додому! Додому! Додому!

Ксенія Швець, сценічний редактор:

Їх ніхто не чекав і вони там вообше не потрібні, абсолютно. Кожне слово - це їхня душа, це їхній біль і хотілося б передати текстом найважливіше.

Життя в окупації - актори порівнюють із життям в одній кімнаті з тираном, який прикував дружину кайданками. Коли втеча - єдиний спосіб врятуватися.

Ангеліна Павлюк, актриса Херсонського драматичного театру ім. М. Куліша:

Наша сім'я - це мама, батько і п'ятеро дітей зі мною включно, виїжджали однією машиною. Нас їхали восьмеро аж до Києва.

У виставі є спогади і про те, як російські нелюди розганяли херсонців на мітингах, і про те, як навідувалися додому до людей із обшуками. Ось на наших очах - реальна історія жінки, син якої служив в українській армії. Одного дня до неї прийшли російські виродки.

Олександр Книга, директор Херсонського театру ім. М. Куліша:

Ви знаєте, в мене те саме було, коли мене приїхали арештовувати в будинок, я видалив усі фотографії, тому що ми знали, вже пройшов майже місяць. Ми все видаляли, мітинги, але вони це все швидко знайшли.

Херсонці - не з тих, хто здається! Це головна думка вистави. Вся акторська трупа беззаперечно вірить - одного дня на центральній площі їхнього рідного міста знову замайорить український прапор. Вони зіграють тоді найкращу свою виставу вже на рідній сцені!