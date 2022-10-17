У Вінницькій області пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: УП
У понеділок вдень, 17 жовтня, у Вінницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє suspilne.media.
Вибухи трапились після оголошення тривоги у регіоні.
У Вінницькій області чутно звуки вибухів. В області оголошена повітряна тривога.
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