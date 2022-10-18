Зранку вони вбивають мирних жителів України, а вже надвечір цілять по своїх. У російському місті Єйськ військовий винищувач-бомбардувальник приземлився просто на одну з дев'ятиповерхівок. На цю годину підтверджена загибель чотирнадцятьох людей, ще два десятки - в лікарні.

Що ж стало причиною аварії та який вигляд має будинок сьогодні, розкажуть і покажуть мої колеги.

На цих кадрах - російський винищувач Су-34 виконує свій останній маневр під назвою "від'ємний зліт".

Літак падає прямісінько на житловий будинок. Секунда, і лунає надпотужний вибух… Один з під'їздів одразу охоплює полум'я.

...наблюдается сильный пожар. Горят сразу четыре этажа.

Один з пілотів, успішно катапультувавшись, приземлився за кількадесят метрів від місця катастрофи.

Дядь, нормально все? - Да. - Это сбили, да? - Нет.

Що літак впав сам, одразу підтвердили у міноборони рф. За їхніми словами, це був навчально-тренувальний виліт. За звітом льотчиків, що катапультувалися, причиною падіння стало займання одного з двигунів під час зльоту. Політ - навчальний, а боєкомплект літака - справжній. У вогні той почав детонувати.

Все ремя идет грохот, грохот. И вот этот пожар страшный! Я не знаю, что это и дым такой черный!

Удар, бах! Я кричу отцу: уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам...

Через густий дим і вогонь до місця падіння спочатку не могли під'їхати машини рятувальників. Втім, за кілька годин пожежу ліквідували. На ранок з'являються відео руйнувань та уламків літака. А також зростає кількість жертв. Відомо про 14 загиблих, ще 20 жителів у лікарні.

Чиновники тим часом уже вирішили: будинок не зноситимуть.

Веніамін Кондратьєв, губернатор Краснодарського краю:

Конструктивные особенности, в том числе и дома, не потерпели никаких изменений, которые никак не повляли на безопасность людей, которые проживают в квартирах.

За тиждень це вже вдруге російська армія руйнує житлові будинки на території своєї країни. 14 жовтня уламки ракети впали на одну з багатоповерхівок Бєлгорода. За однією з версій, це був невдалий запуск С-300 в бік України.

Нищать росіяни і власну авіацію. Видання The Bell наводить статистику.

Падіння Су-34 в Єйську - вже щонайменше десята небойова втрата в російській військовій авіації за неповні вісім місяців війни в Україні. До цього розбивалися: Ан-26, Міг-31, кілька Су-25 та Су-34, а також Іл-76.

Тобто, принаймні раз на місяць росія проводить демілітаризацію своєї техніки.