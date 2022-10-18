Два брата ренегата. Підсанкційний іранський режим зблизився з підсанкційним російським. За інформацією журналістів, Тегеран обіцяє надати москві більше безпілотників, та ще й ракети класу "земля-земля". Керівництво Ірану при цьому цинічно бреше, заперечуючи факти постачання зброї.

Україна готова розірвати дипломатичні зв'язки із недружньою країною. Європа - обіцяє перевірити причетність Ірану до постачання росії зброї.

Але як сьогодні можна зупинити країну, яка і так багато років перебуває під жорсткими санкціями? І чому Тегеран вирішив зробити ставку на кремль? Про це розкажемо далі.

Понеділок! Столицю атакує зграя дронів-камікадзе.

А вже увечері кияни оговталися та зібралися біля посольства Ірану.

Лоліта, киянка:

Ми хочемо жити, ми на це заслуговуємо. Ми не маємо прокидатися від бомб, від звуків камікадзе, від будь-якого звуку окрім будильника і коханої людини поруч.

На акцію протесту вийшли до сотні людей. Головний меседж - Києву варто відмовитись від дипломатичних відносин з Іраном, який підтримує росію.

Катерина, киянка:

Тому що вони грають в якусь гру, прикидаються дурачками, що вони цього не роблять.

До Іранської амбасади, люди несли цеглу зі зруйнованого будинку і речі, які належали потерпілим...

Юрій Куций, кореспондент:

Після вчорашньої акції протесту напроти посольства Ірану залишилися свічки, дитячі іграшки й написи "зупиніть це", немов нагадування для дипломатів, про те, які наслідки має їх дружба з рф. Адже щодня - вже майже місяць російські окупанти тероризують мирні українські міста запусками іранських безпілотників. Проте у Тегерані неодноразово заперечували продаж дронів росії.

Останню таку цинічну заяву у тамтешньому МЗС зробили напередодні. Мовляв, усе це вигадка "західних медіа". І Тегеран "підтримує територіальну цілісність" України.

Насер Канаані, офіційний представник МЗС Ірану:

Ісламська Республіка Іран не є жодною зі сторін війни між росією та Україною. Ісламська Республіка Іран не експортувала жодної зброї жодній стороні війни.

Та брехати Ірану доводиться не вперше. Коли у січні 2020 року військові випустили ракету по літаку МАУ у небі над Тегераном, цей факт іранська влада теж довго заперечувала.

А нині - відмовляється виплачувати компенсації родинам. Та авіатроща стала початком погіршення відносин України з Іраном.

Ще більшої напруги вони набули у вересні - коли ЗСУ вперше збили іранський безпілотник біля Куп'янська. А невдовзі атаку дронами пережив і Харків.

Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області:

Харків було атаковано новим озброєнням. За нашою інформацією, це дрони типу "шахід".

У відповідь Україна позбавили посла Ірану акредитації. А також суттєво скоротила кількість персоналу іранського посольства в Києві.

Перші чутки про закупівлю росією безпілотників-камікадзе "шахед-136" з'явилися ще влітку. Ці дрони мають розмах крил два з половиною метра, а їхня довжина - понад три. Запускають їх "зграями" - з вантажівок, поїздів і кораблів. На одному дроні можна закріпити до п'ятдесяти кілограмів вибухівки. А долає він до двох із половиною тисяч кілометрів.

Перед запуском рф перефарбувала іранські безпілотники й перейменувала на "герань-2". Українці ж називають їх просто "мопедами" - через гучний мотор, який чутно за багато кілометрів.

Бачте чого він так сильно пердить, бо з нього от, прямий вихлоп іде, без глушника.

Іранський дрон не відрізняється особливою точністю. Утім останні збиті одиниці мали блоки управління ГЛОНАСС, - каже військовий експерт Олександр Коваленко.

Завдяки цій радянсько-російській радіонавігаційній супутниковій системі, яка працює по типу GPS, окупанти могли покращити точність "шахедів".

Юрій Куций, кореспондент:

Попри це більшість до цілі не долітають завдяки роботі української протиповітряної оборони. Збивати вдається приблизно 85 відсотків дронів, - повідомили напередодні у командуванні Повітряних сил ЗСУ. При цьому ті безпілотники, які досягають цілі - нищать інфраструктуру й тероризують цивільних.

Ось так виглядає будинок на околицях столиці який пережив дві Світові війни, купу революцій, але не витримав влучання іранського летючого мопеда. Під його руїнами опинилося 18 людей. Більшість вдалося врятувати, але без жертв не обійшлося. Серед загиблих молода пара: жінка була на 6-му місяці вагітності.

Іранські дрони зараз помічають чи не в кожному регіоні України. Запускати камікадзе росіянам допомагають іранські інструктори. Працюють вони й в тимчасово окупованій Херсонщині, і в анексованому Криму.

Україна офіційно звинувачує Іран в співучасті у воєнних злочинах рф. І закликає негайно припинити постачання зброї росії, інакше Ісламська Республіка відповість за це. Зокрема й в міжнародному суді.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми ніколи не займали антиіранську позицію. Але після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю росії - будемо говорити про відновлення всього комплексу відносин.

Дмитро Кулеба напередодні звернувся до міністрів ЄС із бомбосховища.

Просив надати засоби ППО і запровадити санкції проти Ірану.

Жозеп Боррель, очільник дипломатії ЄС:

Питання використання дронів росією, які нібито постачає Іран у війні з Україною, також було розглянуте міністрами… Ми дуже уважно спостерігаємо за використанням цих дронів. Ми збираємо докази та будемо готові відреагувати інструментами, які є у нашому розпорядженні.

Тим часом постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав представництво Ірану в ООН зв'язатися з урядом країни та поставити пряме запитання.

Чи бере Іран участь у війні росії проти України. Дипломат нагадав звернення президента Ірану до Генасамблеї ООН:

Ібрахім Раїсі, президент Ірану:

Хоча головною опорою глобальної безпеки є глобальне роззброєння, деякі держави намагаються приховати цю головну загрозу, ставлячи під сумнів мирну діяльність Ірану.

Утім про який мир йдеться? інформаційна агенція "Ройтерс" повідомляє з посиланням на двох іранських дипломатів, що угоду на постачання ще понад двох тисяч дронів.

Та постачання до рф високоточних ракет класу "земля-земля", підписали ще шостого жовтня, коли до москви приїхала іранська делегація.

Росія, яка роками хвалилася зброєю, якій "аналоговнєт" - змушена купувати відсталі ракети в країни, яка десятиліттями перебуває під жорсткими санкціями. Саме санкції об'єднали москву й Тегеран.

Ібрахім Раїсі, президент Ірану:

Відносини між країнами, які перебувають під санкціями США, такими, як Іран та росія - можуть подолати багато проблем і стати сильнішими.

За даними Європейської ради зовнішніх відносин, політична еліта Тегерана виступила за зміцнення зв'язків з рф, щоб створити противагу військовій присутності США. Ба більше, як повідомляє телеканал CNN, Іран збирається офіційно оформити свої відносини з умовним глобальним Сходом, приєднавшись до китайсько-російської осі.

Юрій Куций, кореспондент:

Саме такий розклад на геополітичній карті раніше зупиняв Захід від запровадження додаткових санкцій проти Ірану. Нині ж бездіяльність - означала б потурання війні проти України.

Офіційний Київ веде активну роботу дипломатичними каналами. Співпрацює з країнами-сусідами, аби раз і назавжди зупинити всі логістичні коридори для Ірану. І не дати їхній зброї дістатися росії.