Чотирьох з п'яти російських генералів, які командували вторгненням в Україну, звільнено [ Редагувати ]
Чотирьох з п'яти російських генералів, які командували вторгненням в Україну у лютому 2022 року, звільнено. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
Через вісім місяців повномасштабної війни військове керівництво росії стає все більш недієздатним. На тактичному рівні загострюється дефіцит здібних молодших офіцерів для організації та керівництва мобілізованими росіянами.
В якості прикладу британці наводять розстріл мобілізованих на полігоні під Бєлгородом 15 жовтня, який стався після образ офіцера на адресу представників етнічних меншин.
Відсутність наступності у вищому командуванні, ймовірно, буде все більш руйнівною для російського наступу, оскільки згідно з російською доктриною, розробка планів здебільшого здійснюється особисто командувачем, а не колективними зусиллями штабу.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони рф сергій шойгу призначив нового командувача російськими військами в Україні. Цю посаду обійняв генерал армії Сергій Суровікін, який командував угрупуванням "Південь", яке у червні захопило Сєвєродонецьк на Луганщині.
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