Масований обстріл України: які регіони постраждали? [ Редагувати ]
Під звуки вибухів сьогодні знову прокинулися українці. Уночі росіяни накрили ракетами Миколаїв. Вранці - Дніпро, Житомир та Київ. Били прицільно - в об'єкти енергетичної інфраструктури.
У столиці загинули троє людей - працівники комунальних служб. Завдано значної шкоди критичній інфраструктурі. Один із районів міста - пів дня був без світла і води. Втім зараз постачання відновили. Більше про сьогоднішню атаку російських терористів на Україну - Анна Каменєва.
Обстрілювати українські міста росія почала ще з ночі. Ворог гатив по Миколаєву. Зруйновано житловий будинок у середмісті.
Олександр Бузун, заступник начальника оперативно-координаційного центру:
Внаслідок проведення аварійно-рятувальних робіт було вилучено тіло чоловіка 56 років.
Прилетіло і на квітковий ринок, і у сквер. Ця - вирва біля монумента покровителю міста - Святому Миколаю.
Лариса, працівниця громадської вбиральні:
Нема слів! Сильний мені стратегічний об'єкт.
По Миколаєву ворог випустив щонайменше п'ять ракет. Попередньо, всі - з протиповітряної системи С-300.
А вранці - росіяни почали засипати ракетами й інші українські міста. Потужний вибух пролунав у Дніпрі.
Сергій Ковтонюк, речник Гу ДСНС у Дніпропетровській області:
Чотири ракети збила ППО, але є і влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок прильоту є серйозні руйнування та виникла сильна пожежа.
У Дніпрі пошкоджені й десятки багатоповерхівок. Без світла і райони міста, і деякі громади. Загалом понад 220 населених пунктів. Через знеструмлену помпову станцію є перебої й з водопостачанням у Дніпрі.
Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента:
Станом на зараз ситуація залишається критичною, особливо буде важко в пікові години навантаження: тому закликаю усіх мешканців Дніпра та області зменшити використання електроенергії з 17 години вечора. Також в Дніпрі буде обмежене використання вуличного освітлення.
Слідом за Дніпром - о 8.40 три вибухи пролунали й в Житомирі. Там є поранені. Місто одразу ж залишилось без світла. Та вже за кілька годин - електропостачання частково відновили.
Сергій Сухомлин, міський голова Житомира:
Деякі райони вже з електроенергію, лікарні вже отримали живлення по аварійним каналам. Деякі об'єкти не буду називати, які водоканалу - теж мають підключення, але не всі. Тому воду подаємо пока що на перші поверхи, потім на другі поверхи.
Перебої зі світлом - і в області.
Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації:
Працюють ремонтні бригади енергетиків, бригади рятувальників. Йде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення.
Обстріляли вранці рашисти й Київ. Три прильоти.
У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це співробітники одного з об'єктів критичної інфраструктури. Два об'єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.
Але киян, як і всіх українців, закликають економити.
Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА:
Не тільки заощадження електроенергії, а також заощадження води, тому що потрібно відповідний тиск щоби був у водопроводі. Що стосується віялових відключень, вони можливі. В частині будинків по лівому березі світло відновлено, але роботи тривають.
Енергетики відзвітували про відновлення електропостачання за резервною схемою на лівому березі Дніпра. Де через атаку - не було ні світла, ні води. Також в енергетичній компанії ДТЕК повідомили про одного загиблого та сімох поранених працівників - через ранковий ракетний обстріл українських міст. Окупанти поцілили у дві теплоелектростанції. Зруйновано об'єкти, критичні для функціонування цих станцій, без них ТЕС не можуть працювати нормально.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Коли ви сьогодні будете вмикати світло, пам'ятайте про людей, завдяки яким це можливо - про наших енергетиків. Ці люди без перебільшення працюють 24 години на добу. Російські війська продовжать свій терор і удари по об'єктах енергетики. У відповідь ми продовжимо нашу ретельну підготовку до опалювального сезону - накопичуємо ресурси, формуємо резерви.
по темі
Підсанкційний іранський режим зблизився з підсанкційним російським. За інформацією журналістів, Тегеран обіцяє надати москві більше безпілотників, та ще й ракети класу "земля-земля".
Багато хто з наших захисників не мав можливості, та й навіть не збирався навчатися військових спеціальностей. Втім доля змусила їх зробити це.
12-річний Стас Лях із Харківщини, якому ворожий снаряд розсік лобну кістку на вісім сантиметрів, виписався з лікарні, де перебував понад три місяці.
Заощадити потрібно близько 25 відсотків споживання. Це допоможе не тільки стабілізувати ситуацію, після атак росіян, але й зекономити кошти.
Надчутливий радар з легкістю фіксує крилаті ракети на низькій висоті. Одна Iris-t випускає вісім ракет, а три - 24. І саме стільки цілей одночасно здатна знищити нова система ППО. На цю зброю Україна чекала довгих п'ять місяців.