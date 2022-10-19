Під звуки вибухів сьогодні знову прокинулися українці. Уночі росіяни накрили ракетами Миколаїв. Вранці - Дніпро, Житомир та Київ. Били прицільно - в об'єкти енергетичної інфраструктури.

У столиці загинули троє людей - працівники комунальних служб. Завдано значної шкоди критичній інфраструктурі. Один із районів міста - пів дня був без світла і води. Втім зараз постачання відновили. Більше про сьогоднішню атаку російських терористів на Україну - Анна Каменєва.

Обстрілювати українські міста росія почала ще з ночі. Ворог гатив по Миколаєву. Зруйновано житловий будинок у середмісті.

Олександр Бузун, заступник начальника оперативно-координаційного центру:

Внаслідок проведення аварійно-рятувальних робіт було вилучено тіло чоловіка 56 років.

Прилетіло і на квітковий ринок, і у сквер. Ця - вирва біля монумента покровителю міста - Святому Миколаю.

Лариса, працівниця громадської вбиральні:

Нема слів! Сильний мені стратегічний об'єкт.

По Миколаєву ворог випустив щонайменше п'ять ракет. Попередньо, всі - з протиповітряної системи С-300.

А вранці - росіяни почали засипати ракетами й інші українські міста. Потужний вибух пролунав у Дніпрі.

Сергій Ковтонюк, речник Гу ДСНС у Дніпропетровській області:

Чотири ракети збила ППО, але є і влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок прильоту є серйозні руйнування та виникла сильна пожежа.

У Дніпрі пошкоджені й десятки багатоповерхівок. Без світла і райони міста, і деякі громади. Загалом понад 220 населених пунктів. Через знеструмлену помпову станцію є перебої й з водопостачанням у Дніпрі.

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента:

Станом на зараз ситуація залишається критичною, особливо буде важко в пікові години навантаження: тому закликаю усіх мешканців Дніпра та області зменшити використання електроенергії з 17 години вечора. Також в Дніпрі буде обмежене використання вуличного освітлення.

Слідом за Дніпром - о 8.40 три вибухи пролунали й в Житомирі. Там є поранені. Місто одразу ж залишилось без світла. Та вже за кілька годин - електропостачання частково відновили.

Сергій Сухомлин, міський голова Житомира:

Деякі райони вже з електроенергію, лікарні вже отримали живлення по аварійним каналам. Деякі об'єкти не буду називати, які водоканалу - теж мають підключення, але не всі. Тому воду подаємо пока що на перші поверхи, потім на другі поверхи.

Перебої зі світлом - і в області.

Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації:

Працюють ремонтні бригади енергетиків, бригади рятувальників. Йде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення.

Обстріляли вранці рашисти й Київ. Три прильоти.

У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це співробітники одного з об'єктів критичної інфраструктури. Два об'єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.

Але киян, як і всіх українців, закликають економити.

Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА:

Не тільки заощадження електроенергії, а також заощадження води, тому що потрібно відповідний тиск щоби був у водопроводі. Що стосується віялових відключень, вони можливі. В частині будинків по лівому березі світло відновлено, але роботи тривають.

Енергетики відзвітували про відновлення електропостачання за резервною схемою на лівому березі Дніпра. Де через атаку - не було ні світла, ні води. Також в енергетичній компанії ДТЕК повідомили про одного загиблого та сімох поранених працівників - через ранковий ракетний обстріл українських міст. Окупанти поцілили у дві теплоелектростанції. Зруйновано об'єкти, критичні для функціонування цих станцій, без них ТЕС не можуть працювати нормально.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: