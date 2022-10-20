Зернова угода під загрозою. москва озвучує ультиматуми і погрожує розірванням домовленостей. Дуже дратує кремль розслідування ООН щодо використання росією іранських безпілотників. Перший заступник постійного представника росії при ООН дмитро полянський заявив, що у відповідь на москва може "переглянути співпрацю" і не продовжити "зернову угоду".

А ще серед вимог - поновлення роботи аміакопроводу з рф до Чорноморського узбережжя України. Термін дії підписаного у Стамбулі договору спливає за місяць. На тлі шантажу росії - розвиваються й альтернативні канали доправлення української сільгосппродукції за кордон. У деталях про все це - розкаже Марина Біленька.

Потяг з українським зерном прибуває до угорського містечка Фенішлітке. Це перший вантаж, який надійшов до щойно збудованого новітнього залізничного терміналу "Іст-Вест Гейт", тобто "Ворота між Сходом та Заходом".

Амбітний проект, який реалізували усього за півтора роки, задумувався як найважливіша зупинка "Шовкового шляху" - маршруту, яким вантажі з Китаю доправляють до Західної Європи. Утім нині, в умовах війни, його насамперед використовуватимуть для полегшення експорту зерна з України. Угорський термінал знаходиться усього в 25-ти кілометрах від ужгородського міста Чоп.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини:

Залізничний центр у Фенішлітке відіграватиме величезну роль у доставці українського зерна в різні далекі куточки світу. Транспортування від українсько-угорського кордону до північно-адріатичних портів може означати в майбутньому гарантію того, що необхідна кількість продукції потрапить до африканських та азійських напрямків.

Термінал одночасно здатен приймати чотири поїзди довжиною 740 метрів. А отже - переробити 800 тонн зерна та 450 кубометрів соняшникової олії за годину. Ці потужності - як ніколи доречні на тлі зміцнення експортної спроможності нашої держави.

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

В заявках, які ми зараз отримуємо, ми бачимо, що попит збільшується, кількість збільшується. Ми хочемо вийти на рівень, який був в нас до війни.

Цю заяву міністр інфраструктури України зробив у серпні. А вже у жовтні Міністерство аграрної політики та продовольства відзвітувало: експорт українського зерна майже повернувся на довоєнний рівень.

І хоча залізниця відіграє важливу роль у доставці продовольства за межі нашої держави, бо є надійною альтернативою, головним хабом все ж лишаються морські гавані.

Саме через блокування чорноморських портів експорт українського зерна з лютого суттєво скоротився. Це призвело до зростання світових цін на продовольство та викликало побоювання дефіциту в Африці та на Близькому Сході.

Три чорноморські порти були розблоковані наприкінці липня за посередництва ООН і Туреччини.

Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини:

Загалом за ці три місяці з українських портів вийшло 345 суден із зерном. Їхня кількість відповідає семи мільйонам семистам тисячам тонн продукції.

Термін укладеної експортної угоди спливає 19-го листопада. Потрібні нові переговори - і росія знову вдалася до шантажу.

Вимагає, щоб у рамках нових домовленостей було відкрито трубопровід, яким російський аміак міг би знову надходити з Тольятті в порт Одеси і йти далі тим самим зерновим коридором. Аби обговорити цей ультиматум,представники ООН днями побували в Москві.

Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря ООН:

Добрива та сировина, необхідна для їхнього виробництва, зокрема аміак, походять з російської федерації і є ключовими для світового сільгоспвиробництва. Ми стурбовані наступним врожаєм і можливою кризою, якщо до початку посівного сезону фермери в усьому світі не матимуть швидкого доступу до добрив за прийнятними цінами.

Раніше видання "Файненшиал Таймс" повідомляло, що ООН тисне на Київ щодо відновлення роботи аміакопроводу з росії до чорноморського узбережжя України. Мовляв, це допоможе знизити світові ціни на добрива. Підприємство "Укрхімтрансаміак" зупинив транзит небезпечної речовини ще 24-го лютого.

Поновлювати постачання вибухонебезпечного токсину на тлі продовження бойових дій - не лише політичне, а й безпекове питання.

Микола Щуріков, перший заступник директора Одеського припортового заводу:

Якщо ракета потрапить до сховища Одеського припортового заводу, через який здійснюється перевалка аміаку з трубопроводу на судногазовози, то постраждає половина Одеської області. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству "Ройтерс" раніше заявив, що підтримає ідею відновлення російського експорту аміаку через Україну лише за однієї умови: якщо Москва поверне військовополонених.

У кремлі на цю ідею відреагували негативно. Та попри це - певного консенсусу з москвою ООН все ж домоглася.

Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря ООН:

Я думаю, що наші переговори можна оцінити як позитивні та конструктивні. Очевидно, що все це складна робота, і щойно ми матимемо більше інформації, ми її оприлюднимо.

Зазначу, що ЄС не накладав санкції на російські добрива, а Сполучені Штати у липні запровадили послаблення для цього товару. Проте виробники рф втратили доступ до портів Балтійського моря для транспортування аміаку, - пише Reuters. В москві існують й інші логістичні проблеми.

володимир путін, президент росії:

Проблемы по фрахту, страхованию, запрет на заход в наши порты сохранился, из которых наше зерно вывозят, удобрения. Переводы финансовые, расчётов финансовых, ограничения.

Запровадження ембарго на російські добрива - Україна ініціюватиме у наступному пакеті санкцій ЄС. Це анонсували напередодні у вітчизняному Міністерстві економіки.

Має наша держава і свої умови для продовження зернової угоди - аби строк її дії становив понад рік. А Миколаїв був включений у домовленості як четвертий експортний порт.