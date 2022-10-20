Щомісяця ділки отримували від своєї незаконної діяльності по півмільйона гривень

Поки наші військовослужбовці протистоять рашистам, поліцейські стримують навалу з ще одного фронту. Наркотичного. В Одеській області правоохоронці вийшли на банду, яка налагодила промисловий збут заборонених речовин. Чим загрожує ділкам їхня діяльність - дивіться в наступному матеріалі.

Члени банди, що незаконно торгувала коноплями, на такий візит - зовсім не розраховували. Поліцейські, які прийшли з обшуками до ділків, побачили промислові масштаби виробництва наркотичних речовин.

Поліцейські вилучили понад 13 кілограмів канабісу, майже 150 рослин конопель, зброю з набоями, гроші в національній та іноземній валюті, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки та три автомобілі, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності.

Угруповання складалося з одинадцяти жителів Ізмаїльського району. Поліцейські кажуть - кожен з членів банди відповідав за свій фронт робіт.

Частина займалася вирощуванням конопель та переробленням їх у канабіс, інші фасували наркотики як у роздріб,так і гуртовими партіями, розсилаючи замовлення поштою по всій території країни.

Щомісяця ділки отримували від своєї незаконної діяльності по півмільйона гривень, зазначають правоохоронці.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку перевищує три мільйони гривень.

За виготовлення та збут наркотиків членам угрупування загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.