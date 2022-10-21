Як перезимувати? Це питання номер один зараз для мешканців кількох сіл на Київщині. Жерева, Тетерівське, - у цих селах люди і досі не можуть оговтатися від наслідків війни. І хоча від часу деокупації минуло вже півроку - десятки будинків там залишаються без вікон, з пошкодженими дахами. А деякі і взагалі вщент зруйновані.Напередодні наш журналіст, Даніїл Снісар - проїхався цими населеними пунктами.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Посічені дерева, залишки боєприпасів - так нині виглядають лісосмуги в Іванківському районі Київської області. Про те, що тут точилися запеклі бої, нам каже сама природа, яка навіть за півроку тут - не відновилася. На цьому місці, зокрема розташовувалася бойова позиція ворога. І звідси нашим бійцям ЗСУ довелося буквально випалювати рашистів.

Бачите, які потужні тут були вибухи і прильоти, що уламками від снарядів дерева пробивало наскрізь

Орки облаштували свої позиції тут на початку березня. Як результат - одразу кілька сіл були відрізаними від світу. А більшість вулиць потрапили - на лінію вогню.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Село Жерева опинилося на маршруті, яким рашисти намагалися прокласти собі шлях до столиці, тож не дивно, що саме тут зруйновано чимало будинків. Загалом, близько 20 садиб не підлягають відновленню. І, на жаль, не у всіх місцевих жителів є гроші і сили на їхню відбудову з нуля.

Будинок Володимира Петровича - при вʼїзді до села. До його садиби рашисти вдерлися 17 березня.

Володимир Резнік, житель села Жерева:

Знайшли у сина кораблик карповий. І пульт управління. А вони подумали, що це дрон, наводчик. Ну і мене в Розважев. Три дні мене там держали.

Чоловікові вдалося вижити. Вистояла і хата Володимира Петровича. А от будинки родичів - російські танки зрівняли із землею. Тепер син Володимира разом із товаришами - самі закладають основу під будівництво.

Володимир Рєзнік, житель села Жерева:

Власними силами - фундамент. А сам дом - волонтери мають приїхати збудувати.

Третина жителів із Жерев - виїхала. Більшість - тимчасово перебралися до родичів та друзів.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Питання тимчасового розміщення людей, які втратили дах над головою - могли б вирішити модульні будинки. Або ось такі мінігуртожитки. Цей, наприклад, передали поляки Україні, у якості благодійної допомоги. Втім, зараз він порожній. А все через його місце розташування - це населений пункт, де немає зруйнованих будинків. До найближчого села, де більшість садиб пошкоджені внаслідок бойових дій - близько 10 кілометрів. Тож, люди просто відмовилися сюди заселятися.

Тепер селяни намагаються самі відновити пошкоджене майно.

Тетяна Шаталова, жителька села Жерева:

От така вот штука. Оце сюди попало, як раз от дровник. І там майстерня. Все там рознесло. Усе це відбудовували своїми силами.

Власними силами родині Тетяни Метрофанівни - вдалося відбудувати зруйновану частину господарства. Замінили паркан, вставили вікна та відбудували вольєри для тварин – сімʼя розводить собак.

Тетяна Шаталова:

Ми уже все відновили, можна сказати. Тому що треба було. Тут собаки бігали. Приїхали - всі паркани були зруйновані. Собаки бігали по всему селі треба було все відновлювати. Так і жить треба якось було. Все за свої кошти.

Іще гірша ситуація у наступному селі, в якому ми були одразу після деокупації. Тетерівське. Картина тут і досі жахає - десятки вщент зруйнованих будинків.

Сергій Бойко, житель села Тетерівське:

Вот эти пеноблоки, это благодаря ребятам, волонтерам. Огромное им спасибо. Собрали средства, помогли нам, мыприобрели. И вот отстраиваем свою веранду. Для того, чтобы хоть как то вернуться домой.

У дворі Сергія - інтенсивне будівництво. Чоловік відновлює веранду.

Сергій Бойко, житель села Тетерівське:

Это коллекция осколков, которую собрал мой ребенок, которые прилетели просто к нам в огороде, около двора.

Вибухові хвилі - пошкодили будинок. Зараз Сергій намагається пришвидшити будівництво, аби встигнути до зими.

Сергій Бойко, житель села Тетерівське:

От государства мы получили вот минимально - это брус получили, какую то доску получили. Ну и все. Этого не хватает на то, чтобы отстроить.

По сусідству - будується і Віталій Олександрович. Хату - росіяни зрівняли із землею. Чоловік вивіз будівельне сміття і зараз із односельцями готує фундамент. Його, як і в Жеревах, пообіцяли звести волонтери. Решту - власними силами.

Віталій Тищенко:

Пока за свій кошт. Будматеріали. Ну я ж кажу, на мою пенсію і жінки - діти допомагають трохи. Але з роботою зараз - ви і самі знаєте, що вам пояснювати.

Найболючіше питання для жителів Тетерівського зараз - як перезимувати.

Людмила Андрієнко, жителька Тетерівського:

В нас немає зараз дров в людей, на ліс нас не пускають, бо заміновано. Хлопці вже працюють над цим питанням. Але все рівно, ночі дуже холодні, нам треба топити, а нема чим. Не знаєм, в кого просить і за що його купляти.

Пошкоджені хати у селі - неодноразово обстежували комісії. Та поки результату - жодного, кажуть місцеві. Та й до складених фахівцями, актів про пошкодження - у людей є питання.

Василь, житель Тетерівського:

Він дуже не серйозний. Мало того, підпису ні при замірах, ні при складанні акту - підпису господаря будинку, власника будинку немає.

Загалом, жодних компенсаційних виплат на відбудову - жителі Тетерівського, за їхніми словами - не отримували. Тож поки розраховують самі на себе.