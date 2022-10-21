Два дні тому Служба безпеки України запросила зустріч зі співробітниками білоруських спецслужб. Про це заявив білоруський диктатор олександр лукашенко, передає БЕЛТА.

Він наголосив, що він санкціонував контакт республіканських силовиків з представниками СБУ. лукашенко заявив, що дана інформація була "таємницею", про який йому, ймовірно, не слід було розповідати.

Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы... Да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана.

Білоруський диктатор олександр лукашенко 10 жовтня заявив, що москва та Мінськ домовилися про розгортання регіонального угруповання військ "на західних кордонах Союзної держави". Це стало відповіддю на нібито підготовку ударів з території України.

За словами лукашенка, у Білорусії розмістять "не одну тисячу" російських військових. кремль деталей не навів. Білоруське МЗС заявило, що в республіці діє режим контртерористичної операції. Лукашенко пояснив, що у Білорусі запровадили режим терористичної небезпеки.

Перші ешелони з російськими військовими прибули до Білорусі 15 жовтня.