лукашенко погодив зустріч представників СБУ та КДБ [ Редагувати ]
Два дні тому Служба безпеки України запросила зустріч зі співробітниками білоруських спецслужб. Про це заявив білоруський диктатор олександр лукашенко, передає БЕЛТА.
Він наголосив, що він санкціонував контакт республіканських силовиків з представниками СБУ. лукашенко заявив, що дана інформація була "таємницею", про який йому, ймовірно, не слід було розповідати.
Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы... Да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана.
Білоруський диктатор олександр лукашенко 10 жовтня заявив, що москва та Мінськ домовилися про розгортання регіонального угруповання військ "на західних кордонах Союзної держави". Це стало відповіддю на нібито підготовку ударів з території України.
За словами лукашенка, у Білорусії розмістять "не одну тисячу" російських військових. кремль деталей не навів. Білоруське МЗС заявило, що в республіці діє режим контртерористичної операції. Лукашенко пояснив, що у Білорусі запровадили режим терористичної небезпеки.
Перші ешелони з російськими військовими прибули до Білорусі 15 жовтня.
по темі
Голова білоруського режиму олександр лукашенко та президент рф володимир путін заявили про те, що росія та білорусь готують спільне розгортання військ
Посла України в Білорусі Ігоря Кизима ввечері 8 жовтня викликали до МЗС республіки, де йому вручили дипломатичну ноту. В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі
З перших днів російсько-української війни білорусь стала її активною учасницею на боці агресора. На території країни дислокувалися десятки тисяч російських вояків, білоруські бази використовують для вильотів бомбардувальників та запуску ракет по українських містах.
Переговори між Києвом і москвою неможливі через позицію української сторони, яка заборонила їх на законодавчому рівні. Про це заявив журналістам прессекретар президента росії дмитро пєсков
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід і міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба провели телефонні переговори. Під час розмови Дмитро Кулеба розповів Яїру Лапіду про перебіг воєнних дій в Україні. Лапід висловив занепокоєння можливою співпрацею росії та Ірану. Докладнішої інформації про переговори не наводиться