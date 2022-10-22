У гірському селі на Буковині діти виконують пісні на 30 музичних інструментах [ Редагувати ]
З музикою в серці! У гірському селі на Буковині діти виконують українські патріотичні пісні на 30 музичних інструментах! До війни ансамбль "Зорі Карпат" неодноразово ставав переможцем міжнародних і всеукраїнських конкурсів.
Ольга Лучек поспілкувалася з юними музиками. І каже - гуцульські мелодії здатні розвіяти тривожні думки й мають бути у плей-листі кожного українця! Дивіться і слухайте.
У гірському селі Довгопілля люди від самого народження мають любов до мелодії скрипки, трембіти, дримби…
У сім'ї Максима всі музиканти. Батько грає на весіллях. Син відтворює улюблені українські мелодії на вже рідній йому скрипці.
Максим, учасник інструментального ансамблю "Зорі Карпат":
У мого тата є скрипка, тато дуже файно на ній грає, мені було шість років, тато зіграв і мені так сподобалося, я взяв ту скрипку і захотів дуже сильно грати.
Максим - один з учасників ансамблю "Зорі Карпат", де діти грають на 30 інструментах: сопілці, піаніці, скрипці, дримбі…
Це називається язичок, робимо язичком тако і дихати…
Цей харизматичний юнак підкорює грою на цимбалах.
Станіслав, учасник інструментального ансамблю "Зорі Карпат":
Щоб здати звук, треба взяти і ударити по струні, струна іздає звук.
В ансамблі - 12 учасників, більшості - немає й 10 років. Заняття з музики в них щодня, навіть у вихідні! Володимир грає на рідкісному інструменті, що має назву "бугай". Ділиться секретом - у музиканта мають бути трохи зволожені руки.
Володимир, учасник інструментального ансамблю "Зорі Карпат":
Ну, це треба мочити руки й сіпати за волосся і получаєтси такий звук.
Керівниця ансамблю каже - навчає вихованців не просто грати, а відчувати музику! Линути мелодія має з самої душі.
Альона Мицканюк, керівниця інструментального ансамблю "Зорі Карпат":
Діти грають не по нотах, а грають на слух. "Горить-палає", ми її вивчили за чотири години, у вихідний зіграли її цілу, вивчили. Різні види інструментів, клавішні, духові, струнні, ударні, шумові, народні, сучасні є.
Альона Мицканюк свою велику колекцію береже й постійно поповнює. Все купує власним коштом. Втім деяких інструментів ансамблю й досі не вистачає.
Альона Мицканюк, керівниця інструментального ансамблю "Зорі Карпат":
Хочу такий інструмент як трембіта, це наш гуцульський, дуже рідкісний інструмент.
А Максим знайомить нас з інструментом, який має цілком прикладну функцію для селян.
Максим, учасник інструментального ансамблю "Зорі Карпат":
На Гуцульщині його використовували щоби давати знак, де ти знаходишся чи відлякувати диких звірів.
У той час, коли наші захисники тримають оборону на передовій, зброєю цих юнаків стає музика. Щоразу, виступаючи на сцені, вони немов заряджають глядачів вірою у нашу перемогу.
Юрій Маротчак, директор опорного закладу "Довгопільський ліцей":
Ми впевнені в тому, що наступе такий момент, що ми з цими дітками приїдемо на велику сцену, і будемо вітати з Перемогою наших воїнів.
А поки що учасники ансамблю намагаються робити все, щоб День Перемоги настав якнайшвидше.
Марія, учасниця інструментального ансамблю "Зорі Карпат":
Ми плануємо поїхати в Путилу, там заграти багато пісень і люди, які будуть приходити можуть давати гроші хто хоче і всі набрані гроші ми хочемо віддати ЗСУ.
Дякуємо кожному солдату за те, що захищаєте нас, наших рідних та нашу Україну, дякуємо за кожен метр визволеної землі, повертайтеся живими й здоровими.
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