Люди від самого народження мають любов до мелодії скрипки

З музикою в серці! У гірському селі на Буковині діти виконують українські патріотичні пісні на 30 музичних інструментах! До війни ансамбль "Зорі Карпат" неодноразово ставав переможцем міжнародних і всеукраїнських конкурсів.

Ольга Лучек поспілкувалася з юними музиками. І каже - гуцульські мелодії здатні розвіяти тривожні думки й мають бути у плей-листі кожного українця! Дивіться і слухайте.

У гірському селі Довгопілля люди від самого народження мають любов до мелодії скрипки, трембіти, дримби…

У сім'ї Максима всі музиканти. Батько грає на весіллях. Син відтворює улюблені українські мелодії на вже рідній йому скрипці.

Максим, учасник інструментального ансамблю "Зорі Карпат":

У мого тата є скрипка, тато дуже файно на ній грає, мені було шість років, тато зіграв і мені так сподобалося, я взяв ту скрипку і захотів дуже сильно грати.

Максим - один з учасників ансамблю "Зорі Карпат", де діти грають на 30 інструментах: сопілці, піаніці, скрипці, дримбі…

Це називається язичок, робимо язичком тако і дихати…

Цей харизматичний юнак підкорює грою на цимбалах.

Станіслав, учасник інструментального ансамблю "Зорі Карпат":

Щоб здати звук, треба взяти і ударити по струні, струна іздає звук.

В ансамблі - 12 учасників, більшості - немає й 10 років. Заняття з музики в них щодня, навіть у вихідні! Володимир грає на рідкісному інструменті, що має назву "бугай". Ділиться секретом - у музиканта мають бути трохи зволожені руки.

Володимир, учасник інструментального ансамблю "Зорі Карпат":

Ну, це треба мочити руки й сіпати за волосся і получаєтси такий звук.

Керівниця ансамблю каже - навчає вихованців не просто грати, а відчувати музику! Линути мелодія має з самої душі.

Альона Мицканюк, керівниця інструментального ансамблю "Зорі Карпат":

Діти грають не по нотах, а грають на слух. "Горить-палає", ми її вивчили за чотири години, у вихідний зіграли її цілу, вивчили. Різні види інструментів, клавішні, духові, струнні, ударні, шумові, народні, сучасні є.

Альона Мицканюк свою велику колекцію береже й постійно поповнює. Все купує власним коштом. Втім деяких інструментів ансамблю й досі не вистачає.

Альона Мицканюк, керівниця інструментального ансамблю "Зорі Карпат":

Хочу такий інструмент як трембіта, це наш гуцульський, дуже рідкісний інструмент.

А Максим знайомить нас з інструментом, який має цілком прикладну функцію для селян.

Максим, учасник інструментального ансамблю "Зорі Карпат":

На Гуцульщині його використовували щоби давати знак, де ти знаходишся чи відлякувати диких звірів.

У той час, коли наші захисники тримають оборону на передовій, зброєю цих юнаків стає музика. Щоразу, виступаючи на сцені, вони немов заряджають глядачів вірою у нашу перемогу.

Юрій Маротчак, директор опорного закладу "Довгопільський ліцей":

Ми впевнені в тому, що наступе такий момент, що ми з цими дітками приїдемо на велику сцену, і будемо вітати з Перемогою наших воїнів.

А поки що учасники ансамблю намагаються робити все, щоб День Перемоги настав якнайшвидше.

Марія, учасниця інструментального ансамблю "Зорі Карпат":

Ми плануємо поїхати в Путилу, там заграти багато пісень і люди, які будуть приходити можуть давати гроші хто хоче і всі набрані гроші ми хочемо віддати ЗСУ.

Дякуємо кожному солдату за те, що захищаєте нас, наших рідних та нашу Україну, дякуємо за кожен метр визволеної землі, повертайтеся живими й здоровими.