Собак, що спеціалізуються на пошуку мінних пасток готують у прикордонній службі України. Завдання такого пса не тільки виявити приховану вибухівку, а й правильно відреагувати, щоб та не здетонувала.

Робота ця небезпечна, кажуть прикордонники. І щоб захистити своїх чотирилапих - шукають для них захисну амуніцію. Хто допомагає в цьому? Дивіться в сюжеті Марії Тарасової.

Воно все затягується акуратно. Щоб йому було свободно і не висіло нічого. Це все воно застібається.

Олександр та його вихованець, молодий пес Сет, призвичаюються до нової амуніції. Першу партію бронежилетів для собак, що беруть участь у розмінуванні, одеським прикордонникам передала Королівська поліція Нідерландів.

Віталій Іщенко, керівник сектору кінологічного забезпечення Південного регіонального управління ДПСУ:

В основному захист від осколків під час вибуху. Дана екіпіровка дуже рідкісна, вона виробляється тільки індивідуально, під замовлення різних служб.

Донедавна в прикордонній службі собак тренували на пошук зброї, вибухівки та наркотичних засобів. З початком широкомасштабного вторгнення в підрозділі з'явилася нова спеціалізація: міношукачі. Вона потребує від тварини не тільки гострого нюху, а й залізної дисципліни та витримки.

Віталій Іщенко, керівник сектору кінологічного забезпечення Південного регіонального управління ДПСУ:

Вона повинна виявляти вибухонебезпечний предмет, але при цьому не допустити його детонації. Просто позначити сидячи або завмиранням. І далі вже працює спеціаліст-сапер.

Йола, іщі!

Йолі - трохи більше року. Останні місяці разом з кінологом та другом Юрієм вчилася не тільки шукати, а й правильно реагувати на мінні пастки.

Юрій, прикордонник:

Її завдання показати мені, що вона її знайшла. Я підійду зі щупом, перевірю. Якщо там в наявності міна, я поставлю флажок, або чимось позначу, щоб колона, яка йде за мною, знала, що тут міна.

Новим захисним жилетом для Йоли Юрій задоволений. Уже мають іншу собачу броню, але та занадто важка.

Юрій, прикордонник:

Менше часу на роботу і більше - на те, щоб вона вигулялась та відпочила. А в цьому жилеті вона може працювати до двох годин без проблем.

Cобак-міношукачів одеські прикордонники тренують і в зелених зонах, і в будівлях. Аби собака не розгубився в реальних умовах.

Іщі… хорошо.

І навіть вибухові пристрої - хоч і не в бойовому стані, але справжні.

Це тротилова шашка, я так розумію? - Так, 600-грамова. - А це - протипіхотна міна.

Кінологи кажуть: вихованці вже готові до виконання завдань. Вірять, що гострий собачий нюх врятує не одне життя.

Олександр, прикордонник:

Вивчали іменно пошук на місцевості, мін на місцевості, на дорогох. На сю тему ми й працювали, щоб виїхати десь зачищати міни.

Кінологи сподіваються, що нові жилети, своєю чергою, захистять чотирилапих.