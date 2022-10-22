У Львові колишнього працівника КДБ звинувачують у державній зраді. За версією слідства, 71-річний чоловік переслав спецслужбам росії інформацію про розміщення військових об'єктів на Яворівському полігоні, а згодом ворог завдав по об'єкту ракетних ударів.

Тоді загинув 61 український військовий. Понад 160 людей отримали поранення. Втім свою причетність до ворожої атаки підозрюваний заперечує. Христина Гашенко вислухала всі сторони у залі суду.

На лаві підсудних у Галицькому районному суді - 71-ти-однорічний Олександр Косторний. Ще до початку засідання розмовляє з адвокатом, сам заповнює необхідні документи. Каже - зміст написаного розуміє, бо юрист.

Косторний Олександр Дмитрович, 50 року народження. - Де народилися? - У Львові. Громадян України.

Олександра Косторного правоохоронці обвинувачують у державній зраді. За версією слідства, чоловік допоміг російським спецслужбам отримати схеми розміщених військових об'єктів на Яворівському полігоні. А за кілька днів, 13 березня, туди вдарили російські ракети.

Андрій Некируй, в.о. начальника відділу Львівської обласної прокуратури:

Встановлено, що обвинувачений на замовлення іноземних спецслужб та представників країни-агресора, використовуючи власний телефон, надіслав інформацію про місця розташування військових об'єктів, переміщення ЗСУ та інших об'єктів критичної інфраструктури, надаючи таким чином допомогу в проведені підривної діяльності проти України.

На початку засідання адвокат Олександра заявляє про відвід прокурора.

Ярослав Гандзюлевич, адвокат Олександра Косторного:

...слідчий мені не уповноважений надати, мені адвокату, дозвіл на виїзд огляду території, яка була обстріляна ракетами.

Суддя оголошує перерву у засіданні. Та перш ніж Олександра виводять із зали суду, нам вдається запитати:

Ви колишній працівник КДБ? - Так.

24 роки Косторний працював у спецслужбах. Зараз, переконує, з ними не співпрацює. Його версія подій така - він поділився зі знайомим схемою рибальсько-мисливських угідь, що є у відкритому доступі.

Олександр Косторний, обвинувачений:

Мій товариш попросив для своїх знайомих і все, де я збираю гриби. Я йому вислав.

Хто той знайомий, якому він надіслав схему? Олександр встигає розповісти не багато. Каже - колись, той виїхав зі Львова через переслідування податкової. Втім нашу розмову перериває адвокат.

(Підозрюваний підходить до адвоката, шепоче і підходить назад.)

…- Він живе у росії? - Олександрович, ходіть сюда! - Адвокат радить мені припинити цю розмову.

Вже у коридорі захисник Олександра розповідає деталі:

Ярослав Гандзюлевич, адвокат Олександра Косторного:

Він надсилав, по матеріалах справи я можу сказати, що це Свістунов Олександр 73 чи 75 років, він львів'янин. Колись був депутатом Кримського парламенту. Бізнесмен. Займався бізнесом у Львові. Ну, ніяких зараз, далеко вже на пенсії. - Він живе в росії? - В Криму живе.

Нічого, що могло б призвести до трагедії, в надісланих фото захисник Косторного не бачить.

Ярослав Гандзюлевич, адвокат Олександра Косторного:

Всі об'єкти, які були влучені, вони були збудовані за часів радянських часів, і місце розташування - всі карти, схеми, картографічні позначки - вони є.

Втім в обвинувачення - інша версія.

Андрій Некируй, в.о. начальника відділу Львівської обласної прокуратури:

Фігурантом було надіслано відповідно точки, де знаходяться відповідні об'єкти, по яких можна здійснювати обстріли.

61 людина загинула. Ще понад 160 - отримали поранення. Це наслідки ракетного удару по Яворівському полігону у березні цього року. Якщо суд визнає причетність Олександра Косторного до тієї атаки, він може провести у в'язниці до 15 років. Наступне засідання заплановане на 17 листопада. До того часу чоловік перебуватиме у слідчому ізоляторі.