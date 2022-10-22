Понад тисячу двісті українських шкіл пошкоджені або повністю зруйновані від початку повномасштабного вторгнення росії. Це свіжі дані Київської школи економіки. У деяких населених пунктах навчальних закладів не залишилося взагалі.

Так у місті Апостолове на Дніпропетровщині армія країни-агресора зруйнувала всі три школи. І дві тисячі учнів - зараз не мають де навчатися. Олена Мендалюк бачила наслідки обстрілів.

Я відчуваю невимовний біль. Я не думаю, що ці рани коли-небудь загояться.

Щоразу як пані Ольга приходить до рідного ліцею, точніше до його руїн, у неї перехоплює дух. У липні армія країни-агресора прямим влучанням зруйнувала дім знань, де навчалося більш як 600 учнів.

Тут висіла шкільна дошка, був проєктор, був екран. Тут у нас теж були шкільні дошки. Меблі були пересувні, тобто вчитель міг у будь-який момент учнів пересаджувати рядами у коло, всі меблі були мобільними.

Тепер тут - лише голі стіни, та й вони вціліли не скрізь. Частину техніки вдалося вивезти, з під цегли вибрали й неушкоджені книжки зі шкільної бібліотеки.

Ольга Вовк, директорка ліцею:

Вчителі й батьки, ми намагалися врятувати ті матеріальні цінності, які залишилися після російської атаки. Багато чого нами було врятовано, що дає нам змогу зараз повноцінно, якісно проводити уроки.

Після прямого влучання російського снаряду у корпус для молодших класів, сісти за парти не можуть і учні цього ліцею. Чотири класи повністю зруйновані. А вцілілих вікон у будівлі майже не залишилося. Вибиті шибки тут закрили плівкою.

Наталія Ясковець, в.о. директора ліцею:

Були проведенні роботи аби зберегти те, що залишилося. Це ви бачите і вікна зробили. Дуже багато даху було пошкоджено і були протікання. Все воно зроблено, зараз в школі протікань немає. Ми школу намагаємось підтримувати. Приводимо до порядку.

Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Є розрахунки, але про капітальний ремонт мова не йде, тому що великі кошти й часу багато, а йде зима. Все можливе зроблено, що можна зробити своїми руками. Відбудова буде звісно, але коли буде перемога і будуть більші можливості.

В Апостоловому всі три навчальні заклади зазнали серйозних пошкоджень від ударів російської армії. Чиновники вже шукають спонсорів для відбудови. Лише за попередніми підрахунками збитки перевищують (200) двісті мільйонів гривень!

Лідія Колєснік, начальник управління освіти Апостолівської міськради:

Щоб ви розуміли, цей навчальний заклад, його реконструкція, капітальний ремонт, коштували 69 мільйонів гривень. І ще на дев'ять майже мільйонів меблі та інтерактивне обладнання. Ось і рахуйте, це дуже великі втрати.

Поки чиновники шукають гроші, понад дві тисячі школярів Апостолового навчаються дистанційно.