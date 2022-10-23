Українці хочуть "анексувати" російський культурний центр у Берліні. На одній з центральних вулиць країни активісти влаштували референдум. Звісно символічний, але з грунтовним підтекстом. Будівлю, переконують люди, росіяни від початку повномасштабного вторгнення в Україну - використовують для поширення пропаганди.

Та чи підтримали україців у цьому прагненні німці? І чи реально відчужити російське майно і зробити з нього міжнародний хаб? Тетяна Логунова повернулася з акції та розкаже докладніше.

Фрідріхштрасе - одна із центральних вулиць Берліна. Просто посеред пішохідної зони тут усім роздають бюлетені і пропонують взяти участь у референдумі. Його організували українські активісти. Щоб спитати жителей і гостей міста про таке.

Влада, активістка організаціі "Vitsche Berlin":

Ви б хотіли, щоб в Берліні, в центрі Берліна, в Німеччині, в такій демократичній країні, в центрі Європи, знаходився дім, який працює на російську пропаганду під час повномасштабної війни?

Якщо ні - пропонують інший варіант.

Влада, активістка організаціі "Vitsche Berlin":

Віддати українській ком'юніті. Віддати російський дім українській комʼюніті.

Мова про кількаповерховий будинок у самому центрі Берліна. Його росія привласнила після розпаду Радянського Союзу і відкрила там свій культурний центр. Який після повномасштабного вторгнення росії на Україну став ще й центром поширення пропаганди. Настрої учасників референдуму однозначні.

Буду голосувати, щоб передали Україні. Бо в нас немає місця, де ми, українці, можемо зустрічатися.

Вибрали, щоб перейшов російський дім в українську комʼюніті.

Ми за передачу цього будинку Україні. Російській пропаганді тут не місце.

Референдум просто неба - символічний. Його мета - привернути увагу до петиції на сайті берлінського сенату, яку ініціювали українські активісти. У ній, вони вже офіційно, просять владу німецької столиці забрати центр в росії та перетворити на міжнародний культурний хаб.

Такі референдуми проводяться не вперше. За відчуження російського майна та територій вже голосували в інших європейських країнах. Зокрема, в Польщі, Чехії та Фінляндії.

Так, на референдум у Варшаві винесли питання про долю російського посольства. Вірніше, будівлі, в якому воно розташоване. Тисячі людей проголосували за "анексію" приміщення і передачі його у власність польської столиці. У Фінляндії - два жителі міста Турку - анексували на користь України паркінг біля російського консульства. А чехи замахнулися на Калінінград. Його "анексували" в результаті твіттер-референдуму і для зручності перейменували на Краловець.