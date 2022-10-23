Жіноча збірна України посіла друге місце на чемпіонаті Європи з боксу [ Редагувати ]
Шість медалей, з них три золоті - найкращий в історії виступ жіночої збірної України з боксу на чемпіонатах Європи. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.
Наші дівчата посіли друге місце в медальному заліку на континентальній першості у чорногорській Будві.
- "Золото": Тетяна Коб (до 52 кг), Анастасія Ковальчук (до 54 кг), Марія Ловчинська (понад 81 кг).
- "Срібло": Марія Бова (до 63 кг).
- "Бронза": Анастасія Черноколенко (до 75 кг), Раїса Піскун (до 81 кг).
Золоті медалі на чемпіонаті Європи серед жінок українки здобули вперше з 2014 року, повідомила Федерація боксу України.
Чемпіонат Європи з боксу серед жінок проходив у Будві з 11 по 23 жовтня. Найкращими стали ірландки - три "золота" та два "срібла". Трійку найсильніших замкнула збірна Болгарії.
Марія Ловчинська - чемпіонка Європи
Нагадаємо, Міжнародна асоціація боксу допустила росіян і білорусів до змагань.
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