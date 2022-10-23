Шість медалей, з них три золоті - найкращий в історії виступ жіночої збірної України з боксу на чемпіонатах Європи. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.



Наші дівчата посіли друге місце в медальному заліку на континентальній першості у чорногорській Будві.

"Золото": Тетяна Коб (до 52 кг), Анастасія Ковальчук (до 54 кг), Марія Ловчинська (понад 81 кг).

"Срібло": Марія Бова (до 63 кг).

"Бронза": Анастасія Черноколенко (до 75 кг), Раїса Піскун (до 81 кг).

Золоті медалі на чемпіонаті Європи серед жінок українки здобули вперше з 2014 року, повідомила Федерація боксу України.

Чемпіонат Європи з боксу серед жінок проходив у Будві з 11 по 23 жовтня. Найкращими стали ірландки - три "золота" та два "срібла". Трійку найсильніших замкнула збірна Болгарії.

Марія Ловчинська - чемпіонка Європи

Нагадаємо, Міжнародна асоціація боксу допустила росіян і білорусів до змагань.