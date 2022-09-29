Самопроголошений глава Федерації боксу України Кирило Шевченко разом із керівниками Міністерства молоді та спорту намагаються зірвати участь юніорської збірної України на чемпіонаті Європи з боксу, що проходить у Монтезильвано, Італія. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в офіційній заяві ФБУ, опублікованій у Facebook, передає Comments.ua.

Як йдеться у заяві, у Мінспорту переробляють накази, щоб відібрати у збірної можливість змагатися на чемпіонаті Європи. Зокрема, у наказі про участь збірної у ЧЄ кінцеву дату змінено з 7 жовтня на 30 вересня. Підставою стала нібито заборона збірної України виступати під державним прапором.

При цьому Європейська конфедерація боксу вже надіслала офіційного листа, в якому запевнила, що наші боксери змагатимуться як спортсмени України, можуть використовувати форму України та символи боксу України, акредитація всіх боксерів та тренерів буде UKR, а прапор та гімн України будуть використані, якщо боксер виграє медаль.

"28 вересня президент Федерації боксу України Володимир Продивус прибув до Італії, щоб особисто перебувати в епіцентрі подій і зробити все можливе, щоб вирішити ситуацію на користь українського боксу. Водночас команда ФБУ працювала на міжнародній арені та о 20:00 ми отримали листа від Європейської конфедерації боксу", — йдеться у заяві.

ФБУ зазначає, незважаючи на це, Мінспорту разом із Шевченком погрозами змушують спортсменів та тренерів достроково припинити участь у ЧЄ та повернутися до України. Зокрема, старші тренери отримали листа: відмова каратиметься за законодавством у період воєнного часу.

"Немає маніпуляцій у пресі. Немає дзвінкам батькам боксерів. Немає загроз особистим тренерам", - заявили у ФБУ.

Федерація рішуче засудила такі спроби "зіграти на почуттях спортсменів заради власних інтересів". "Найгірше – що страждаєте у цій ситуації ви, боксери та особисті тренери, завдяки яким про український бокс знають у світі. Однак є факти, і вони беззастережно доводять, що люди так званої групи "Перезавантаження" (команди К.Шевченка. — ред. ) вам брешуть і брешуть усім українцям.