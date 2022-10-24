Окупанти наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Наші Збройні сили відбивають атаки і не дають загарбнику покращити своє тактичне положення. Хоча ті усіляко намагаються це зробити. Зокрема, комплектують підрозділи новими мобілізованими та технікою, знятою зі зберігання. Сергій Вендін розкаже про останні новини на східному фронті в своєму огляді.

Російські загарбники фанатично продовжують наступ на Бахмут. По місту цілодобово гатить ворожа реактивна артилерія. Цієї ночі вдарили по поліклініці, спалили розважальний заклад та багатоповерхівку. У Бахмуті нема газу, світла, води. Зв'язок - з перебоями.

Олексій Рева, голова Бахмутської міської військової адміністрації:

Ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків. Проте найстрашніше, що від ворожих нападів гинуть щодня наші бахмутяни.

Містян лякають автоматні черги - бояться, що загарбники прорвуться. Проте наші оборонці заспокоюють.

Бахмут наш! Лізуть, як і лізли, дохнуть. Їх ніхто не забирає. Забирають тільки важливих. Зло не безкінечне. Всі вони здохнуть. Бахмут контролюється нашими славетними козаками. Все буде Україна. Бахмут - це Україна!

Під обстрілами реактивної артилерії і Костянтинівка. Окупанти вгатили по мирних людях зі "Смерчів". Тяжкі поранення дістали троє мешканців.

Была девочка - продавец, шашлычник парень, жарил шашлыки. У девочки перелом травматический, открытый. У мальчика ранение спины, соколочное. И у одного строителя ребра перебиты.

Рашисти гатять касетними снарядами.

Воронку оставляє дуже маленьку. А ось вилітають, дивись, осколки. Бачиш, оце все зроблено осколками від снаряду. Це сталь і воно розривається на отакі осколки, і вони самі уразливі, вони найбільше шкоди наносять людині, або живій істоті. Вони вбивають просто.

Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки. Артилерійські снаряди знищили два будинки. А у Святогірську під час розмінування загинув рятувальник. Здетонував боєприпас.

Окупанти залишили по собі безліч небезпечних "сюрпризів".

Павло Кириленко, голова Донецької ОВА:

Будьте максимально уважними і обережними. Не підіймайте з землі незнайомих предметів - про такі знахідки одразу повідомляйте правоохоронців та рятувальників.

На Луганщині цієї ночі бавовну збирали у Новоайдарі. Зруйнована чергова база загарбників, які компактно оселилися в будівлі податкової. Біля Сватового було гучно, русня повідомляє про вибухи в самому місті та про приліт у Золотому. Та й мобіки не готові йти в атаку. Лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати.

На півночі Луганщини окупанти навмисно знеструмлюють міста та села, щоб змусити людей покинути домівки. Так окупанти намагаються поліпшити житлові умови для своїх.