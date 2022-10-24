Бахмутський напрямок - один із найважчих на східному фронті. Ворог тисне, застосовує всі можливі озброєння. Попри те, що за оцінками західних аналітиків, для російського командування місто не має особливого стратегічного значення. Швидше символічне – мовляв, показати прихильникам "русского мира" хоч якісь успіхи на фронті.

Наш наступний сюжет створений спільно з колега з Військового телебачення, про роботу підрозділу мінометників саме на Бахмутському напрямку.

Це зброя для щоденної роботи - діляться наші бійці.

Юрій Стоянський, кореспондент Військового телебачення України:

На Бахмутському напрямку наші військові відпрацьовують цілі з міномету "Піднос" 82 калібру. Інтенсивність боїв за останні тижні збільшилась. Щодня на позиції окупантів відправляється по 70 мін.

Міномет 2Б14 "Піднос" уже не одне десятиліття є на озброєнні української армії. Здатен вражати цілі на відстані до 4-х кілометрів. При цьому за хвилину наші вправні бійці встигають здійснити до 24-х пострілів. Під час кожного з них ствол зберігає стійкість - завдяки особливій конструкції.

Позивний "Міша", військовослужбовець Збройних сил України:

Застосовується більше для подавлення ворожої піхоти та легко броньованої техніки. Для нанесення ударів з дальної дистанції з укриттів. Добре дуже допомагає піхоті. Коли ідуть наступи, для того, щоб піти в наступи. І для того, щоб розбивати ворожі позиції.

Міномет - із досвідом, а снаряди - сучасні, 22-го року виробництва. Їх легко відрізнити від старих за шаром свіжої фарби. Завдяки поєднанню перевірених і сучасних технологій міномет працює влучно, ще й тихо. Якщо ж снаряди старі - хлопці очищують їх від іржі.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Наші зберігаються в ящиках і видно, що у них іде корозія металу, їх перед використанням ще потрібно мити соляркою. Щоб змити ці всі залишки паперу.

Максимальної ефективності - кажуть мінометники - їм вдається досягти, взаємодіючи з бійцями аеророзвідки.