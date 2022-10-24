У Миколаєві чути вибухи: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У понеділок, 24 жовтня, у Миколаєві лунають вибухи. Вони сталися буквально одразу після відбою тривоги в області.
Про це повідомляє suspilne.media.
"У Миколаєві чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Буквально через 5 хвилин в місті та области знову оголосили про тривогу.
по темі
У Миколаєві сьогодні ввечері, 19 жовтня, було чути гучний вибух
Ввечері 16 жовтня ворог атакував Миколаївщину дронами-камікадзе. ЗСУ збили кілька дронів, однак в обласному центрі пролунало кілька вибухів. У місцевих пабліках повідомляють про влучання у сховище нафтопродуктів у Миколаєві.
У ніч проти понеділка, 24 жовтня, в Одесі пролунав вибух
У Херсоні вчинили замах на призначеного окупантами начальника СІЗО Олега Тютюрая. Невідомо, чи постраждав передбачуваний об'єкт замаху
Вночі проти неділі, 23 жовтня, окупанти вночі завдали ракетного удару по Миколаєву