"Якщо не встигнемо відступити - хана": окупант пожалівся на складнощі на фронті [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Військовослужбовці рф на херсонському напрямку збираються відступати - один з батальйонів майже розбитий та деморалізований.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Військовий заявив, що новини з фронту погані - через декілька днів його батальйон збирається відступати. Мовляв, це єдина можливість вижити. Наразі, за його словами, з усього складу БТГ залишилось 100-150 людей - решта вбиті або поранені.
"Тут новини погані, х*хли готують наступ. Будемо відступати, якщо встигнемо, якщо ні, то все - хана. Поки що ми єдині, хто тут залишився, а команди на відступ нема… Поки що живий, як буде - не знаю. Тут взагалі ж*па повна", - пожалівся він сестрі.
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