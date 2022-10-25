Легендарний американський боксер Майк Тайсон звернувся до чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика зі словами підтримки для України.

Днями Усик провів у Каліфорнії благодійний вечір, щоб зібрати гроші для України. Тайсон не зміг відвідати цей захід, однак записав відеозвернення до Усика, яке той виклав на своєму YouTube-каналі.

Привіт, це Майк Тайсон. Вибачаюсь, що не зміг бути присутнім на цьому заході разом з усіма вами. Однак я хочу привітати чемпіона Усика з усіма його чудовими досягненнями. Знай, що я завжди в твоєму кутку, брате. Будь ласка, підтримайте Usyk Foundation, яка намагається допомогти Україні у боротьбі за її майбутнє. За Україну! Нехай береже вас Бог!

Останній бій Усик провів 21 серпня у Саудівській Аравії та переміг британця Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів. Українець виграв роздільним рішенням суддів (113:115, 115:113, 116:112) і тепер має на своєму рахунку 20 перемог.

Усик зберіг титули чемпіона світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської організації (IBO) та Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Після перемоги Усик заявив про бажання зустрітися на рингу з британцем Тайсоном Ф'юрі - чемпіоном Всесвітньої боксерської ради (WBC).