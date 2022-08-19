Майк Тайсон опинився в інвалідному візку (фото) [ Редагувати ]
Легендарний боксер Майк Тайсон опинився в інвалідному візку. У такому вигляді колишнього спортсмена та одного з найсильніших важковаговиків в історії боксу помітили в аеропорту Майамі.
56-річний "Залізний Майк" переміщався аеропортом разом із помічником, який катав його у візку. При собі він мав велику палицю, аби спиратися.
За повідомленнями американських ЗМІ, в інвалідному візку Тайсон міг опинитися через проблеми зі спиною. Водночас фанати боксера звернули увагу на те, що у своєму нещодавньому подкасті він заявив, що відчуває наближення смерті.
Ми всі помремо колись, звичайно. Але нещодавно я дивився в дзеркало і помітив ці маленькі цятки на обличчі. Я подумав - ого, мій термін придатності вже незабаром збігає кінця.
Майк Тайсон - абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів (1987-1990), чемпіон світу за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) та IBF (1987-199). На професійному рингу провів 58 боїв, у яких здобув 50 перемог (44 - нокаутом) і зазнав 2 поразки. Ще 2 бої були визнані такими, що не відбулися.
Нагадаємо, що наприкінці квітня Майк Тайсон відлупцював нахабного юнака, який дошкуляв йому в літаку.
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