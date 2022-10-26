В Україні дешевшають продукти: що змінилось [ Редагувати ]
Співробітник Мінагрополітики Сергій Гвоздь заявив про те, що в Україні подешевшали капуста, столовий буряк, яблука та картопля. Про це він сказав в ефірі "Суспільне Новини".
Ціни на картоплю продовжать падати.
За його словами, спостерігається зменшення ціни:
- капуста - на 12,2% (до 17,3 грн/кг),
- буряк – на 5,0% (до 17,8 грн/кг),
- яблука - на 6,4% (до 15,0 грн/кг),
- картопля - на 3,8% (до 10,8 грн/кг).
Як зазначив Гвоздь, роздрібна ціна картоплі для споживача становить 9-12 гривень за кілограм, очікується зниження ціни до 7-9 гривень за кілограм.
Ми спостерігаємо суттєве зниження ціни на картоплю. Адже закінчується збирання урожаю. Цього року засаджені площі зменшились на 36% порівняно з минулим. Але з урахуванням норм споживання , у нас достатня кількість цього продукту, яка повністю задовольняє внутрішнє споживання та продовольчу безпеку. Дефіциту картоплі не буде.
Як зазначив Гвоздь, станом на 25 жовтня року вже зібрано 11,9 млн тонн картоплі всіма категоріями господарств, що становить 73% до орієнтованого прогнозованого валу.
За його словами, для українського ринку картоплі характерна висока частка виробництва у домогосподарствах населення. Люди на своїх присадибних ділянках вирощують картоплю для власних потреб. Частка такого виробництва становить 98%. І лише 2% виробництва картоплі займають фермерські та промислові підприємства, які потім реалізують цю продукцію.
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