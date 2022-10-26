Українські актори та диктори відмовилися від дубляжу російських акторів (відео) [ Редагувати ]
Київська творча спілка Акторів-Дикторів відмовляється дублювати російських акторів.
"Україна понад усе! Члени КТСАД проти всього російського в нашому медіапросторі. В даному відео лише частина членів КТСАД, але всі ми єдині і непохитні в своїй позиції ! СЛАВА ЗСУ і українському народу!", - йдеться в повідомленні Київської творчої спілки Акторів-Дикторів.
по темі
Канада розширила антиросійські санкції. До нового списку увійшли 34 фізособи та одна організація, причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди, зокрема актори Сергій Безруков, Дмитро Пєвцов, Володимир Машков
Україні потрібно більше зброї та ППО, щоб перемогти росію
Окупанти на Херсонщині розстріляли авто з дітьми. Загинув 14-річний хлопчик та його батько. До лікарні ушпиталили також п'ятирічну дівчинку, вона отримала осколкове поранення. Про це повідомив мер Олешок, саме у цьому місті сталася трагедія.
Вдень 26 жовтня в окупованому Херсоні на російському полігоні, де навчають мобілізованих, пролунали вибухи
Вчора, 25 жовтня, в Мелітополі, біля бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького, вибухнув автомобіль