Учасники тренінгу можуть не мати медичної освіти

Рятувати бійців під обстрілами навчають у Львові. Інструктори з медичного добробату створили умови наближені до реальних і тренують охочих. Викладатися на курсі доводиться на повну - і фізично, і психологічно.

Опанувати навички тактичної медицини спробувала Вікторія Балицька.

За легендою у промзоні триває бій. Один з армійців важкопоранений - він лежить посеред вулиці та не може сам пересуватися. Необхідно під кулями підповзти до бійця, зупинити кровотечу та відтягнути його до найближчої будівлі.

Що в тебе? - Я поранений в ногу! - Наклади собі турнікет! - Я не можу!

Умовного пораненого рятує Христина - вона не має медичної освіти, але є парамедиком медичного батальйону Госпітальєри. Щоб відчути усю складність завдання - спершу виконує фізичні вправи.

Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять.

Втомлена присіданнями дівчина повзе до манекена, у якого помітна рана на нозі, а поруч калюжа крові. Дістатися до пораненого необхідно якомога швидше, щоб вижити самій та врятувати його.

Швидше, обстріл, швидше рухаємося! Він стікає кров'ю! Час грає проти нас!

Знімаю магазин… так! Дивлюся в патронник, Добре! Обеззброїла. Далі!

За процесом спостерігають інструктори та коментують кожну дію Христини. Це потрібно для збільшення напруги й реалістичності. Дівчина не губиться і накладає пораненому турнікет.

Друже, я тобі зараз накладаю турнікет. Зосереджуємося на роботі! Тримайся! Правильно, тримаємо контакт! Добре!

Тепер, коли кровотечу зупинено, треба відтягнути пораненого у безпечну будівлю.

Швидше! Швидше! В укриття його забираєш! Забираю. Забирай!

Добре, чоловіче… Нічого доброго нема! Ноги в нього під обстрілом, забери його ще на 20 см туда!

Коли умовний поранений вже у будівлі, Христина по рації викликає підмогу для евакуації бійця. На цьому етапі небезпека позаду.

Христина, учасниця тренінгу:

Повторила те, що я так знала, але більш ефективно і більш комплексно, і відпрацювала, і те що раніше не опрацьовувала, це якраз ніби умовна симуляція бойових умов, от, рятування бійців.

Такий тренінг з тактичної медицини в умовах наближених до реальних проводять інструктори із добровольчого медичного батальйону. Учасники мають навчитися надавати першу допомогу в екстремальних умовах підручними засобами та тим, що є біля пораненого.

Олег Цвєтков, інструктор медичного добровольчого батальйону:

Це тактична домедична допомога. Надання безпосередньо допомоги на полі бою, в так званій "червоній зоні", в відпрацювання вже пораненого в "жовтій зоні", умовно безпечній. Це перш за все зупинка масивних кровотеч, перевірка дихальних шляхів, дихання, і опрацювання інших поранень.

Учасники тренінгу можуть не мати медичної освіти. Та й не всі інструктори медики. Зате вони часто працюють на передовій, а до війни виїжджали на ДТП і надавали першу допомогу постраждалим.

Денис Єфімов, координатор медичного добровольчого батальйону:

Половина нашого особового складу люди з медичною освітою, частина ні, але їхній досвід з надання допомоги він є величезним.

Базовий тренінг триває два дні. Участь у ньому можуть взяти й цивільні, і військові.