Український експорт до Євросоюзу зріс на 16,5%. І цього вдалося досягти завдяки Зерновій Угоді. Про це заявили у Комітеті торгівлі ЄС. Як і за рахунок чого розвивається торгівля? І яка наша продукція в лідерах? Розкаже Олена Абрамович.

Євросоюзу є чим пишатися - попри широкомасштабну війну торгівля з Україною зростає. З такою новиною вийшов Комітет міжнародної торгівлі ЄС після спільного засідання з делегацією з України.

Комітет міжнародної торгівлі Єврокомісії:

Заходи підтримки ЄС виправдовують себе: експорт України до ЄС цього року зріс на 16,5%, попри незаконне вторгнення Росії. У Комітеті з питань торгівлі Україна-ЄС ми домовилися оновити Митний договір і просувати державні закупівлі, ще більше зблизивши Україну та ЄС.

Український торговий представник Тарас Качка пояснив, за рахунок чого відбулось таке зростання. В першу чергу - скасування усіх мит і квот для українського експорту. Таке рішення в Брюсселі ухвалили наприкінці травня. А ще організували так звані "коридори солідарності" - для експорту українських зернових, поки були заблоковані порти. Пожвавилась торгівля й іншою сільськогосподарською продукцією.

Тарас Качка, заступник міністра економіки та торговий представник України:

Це соняшникова олія, кукурудза і сухе молоко, і масло збільшили експорт до ЄС, мʼясо птиці.

Ще одним позитивним чинником для покращення статистики став експорт електроенергії до ЄС. У жовтні Україна встигла експортувати електрики на 100 мільйонів доларів до початку масованих обстрілів української енергетичної інфраструктури. Зріс в останні місяці і вивіз зернових через морські порти. Зернова угоди, щоправда, була хувалена лише до листопада. Та є надія, що її атки вдасться продовжити.

Тарас Качка, заступник міністра економіки та торговий представник України:

Я думаю, що це така гра на публіку заради дипломатичних, медійних заяв. Тим не менш, я думаю, що зараз всі розуміють, що для росії виходу з цієї ініціативи немає. Тому будемо сподіватися, що невдовзі буде проголошенно про продовження цієї ініціативи, над цим всі активно працюють.

Хоча експорт до Європи зріс на 16.5 відсотків, загальні обсяги українського експорту до усіх країн світу цьогоріч скоротилися у понад два рази. Та надолужити втрачене Україні допоможуть. Уже зараз в Брюсселі ведуть низку перемовин про подальшу інтеграцію українського ринку до ЄС - адже наша держава отримала статус кандидата в ЄС. Тож попереду - назка нових проектів. Як, наприклад, олійний трубопровід з України до польського порту Гданськ.