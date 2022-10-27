Одинадцятикласник Юрій Тумир з Франківська розробив дрон для військових. Хлопець стверджує: унікальність його коптера в тому, що його можна задіювати як для розвідки, так і для пошуку мін. Як працює безпілотник? Та коли чекати на передовій? Дізнавалася Жанна Дутчак.

Шістнадцятирічний Юрій показує винахід - дрон-міношукач. Розповідає: на створення підштовхнула родинна трагедія - у травні під час розміновування території Київщини загинув близький друг його батька. Аби вберегти життя інших саперів, і задумав сконструювати надійного та простого помічника.

Юрій Тумир, школяр-розробник:

Ми вирішили зробити саме на базі квадрокоптера. Це більш універсальний і ефективний варіант.

До роботи над пристроєм Юрій залучив друзів з гуртка електротіхніки у міському центрі освітніх інновацій.

Кожен із хлопців мав свою ділянку роботи. З підбором деталей, кажуть школярі, їм допоміг місцевий телеоператор, який віддав їм несправний квадрокоптер.

Юрій Тумир, школяр-розробник:

Ми його привели в робочий стан. Надрукували раму. Компоненти деякі замінили. І тепер є ось такий варіант, це не кінцевий результат. Ще багато поміняється.

Всі деталі для квадрокоптера виготовляють на 3D-принтері. За це відповідає одинадцятикласник Максим.

Максим Кривець, школяр-розробник:

Я – людина, яка втілює в реальність картинку на екрані. 3D-друк, він відносно дешевий. По-друге, він дуже гнучкий, ти можеш трохи змінювати, трохи допрацьовувати.

Особливість їхнього дрона в тому, розповідають школярі, що він може знаходити навіть найменші міни, а ще - розпізнавати їхній тип та розмір. Для цього встановили надчутливий металошукач. Його розробляв наймолодший член команди - Володимир.

Володимир Фіголь, школяр-розробник:

Щоб він на дрібні предмети спрацьовував, і щоб він був досить точним. Це пʼять металошукачів, складених в коло, щоб можна було визначити місце положення цієї міни.

Дрон зможе працювати в дистанційному режимі - прочісуватиме територію самостійно за заданими параметрами, а знайшовши міну, відправлятиме інформацію на мобільний додаток із координатами та даними боєприпасу. А також дроном зможе безпосередьо керувати сапер.

Юрій Тумир, школяр-розробник:

Сапера задача буде запустити дрон, розправити котушку, щоб вона була на якійсь відстані від дрона. Та одягнути окуляри віртуальної реальності. Вони допомагають краще погрузитися пілоту в обстановку.

Проти цього безпілотника, кажуть школярі, - безсила будь-яка антидронова рушниця.

Юрій Тумир, школяр-розробник:

Цикл, який повертає дрон по джіпіесу додому. Також є функція без джіпіесу, коли він повертається по запамʼятовуючих координатах.

Під час створення квадрокоптера хлопці радилися із військовими та науковим керівником - Олександром Аронцем. Чоловік викладає у центрі освітніх інновацій. Каже: дрон, який розробили школярі, не лише унікальний, але й найдешевший у світі.

Олександр Аронець, науковий керівник:

Аналоги подібного типу, якщо брати з тими характеристиками, що ми собі задали, коштує порядку 20 тисяч доларів, і вище. А наш виходить 35 тисяч гривень. Справа в тому, що ми самі робимо корпус, самі програму.

Наразі школярі подали запит до спецслуж, аби їм дали дозвіл провести тестування квадрокоптера на макетах мін на місцевому полігоні. І продовжують далі працювати над дроном.

Андрій Угринюк, школяр-розробник:

Ми хочемо показати всьому світу, що ми, українці, ми незламні, готові йти до кінця в боротьбі за свободу.

Хлопці планують допрацювати мобільний додаток, де фіксуватимуться знайдені міни. Аби повністю завершити проект, їм потрібно ще три-чотири місяці.