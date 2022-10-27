Німеччина готова відновлювати енергетику України - Кулеба [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила готовність країни взяти участь у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"У мене і Бербок багато справ, і ми підбили підсумки під час нашої розмови. Ми працюємо разом, щоб постачати більше зброї до України, зокрема через партнерство з третіми країнами. Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", - зазначив він.
A lot on my and @ABaerbock’s plates — we took stock of it in our call. We work together to deliver more weapons to Ukraine, including through partnerships with third countries. I appreciate Germany’s readiness to restore Ukraine’s energy infrastructure damaged by Russian strikes.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 27, 2022
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