Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила готовність країни взяти участь у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У мене і Бербок багато справ, і ми підбили підсумки під час нашої розмови. Ми працюємо разом, щоб постачати більше зброї до України, зокрема через партнерство з третіми країнами. Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", - зазначив він.

A lot on my and @ABaerbock’s plates — we took stock of it in our call. We work together to deliver more weapons to Ukraine, including through partnerships with third countries. I appreciate Germany’s readiness to restore Ukraine’s energy infrastructure damaged by Russian strikes.