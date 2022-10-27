Атака росії на американські супутники матиме відповідь - Білий дім [ Редагувати ]
Будь-який напад на інфраструктуру США, у тому числі космічні супутники, матиме відповідь. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає CNN.
Заява представника Білого дому пролунала у відповідь на погрозу представника МЗС рф Костянтина Воронцова, який заявив, що західні комерційні супутники можуть стати законними цілями для росії, якщо вони допомагатимуть Україні оборонятися від російської агресії.
Кірбі додав, що загальнодоступна інформація свідчить про те, що росіяни намагалися застосувати протисупутникові технології.
Нагадаємо, 25 вересня США запустили таємний військовий супутник.
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