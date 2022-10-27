Російська окупаційна армія може вдарити по американських супутниках, у тому числі комерційних, задіяних у війні на території України.

Про це заявив глава департаменту контролю за озброєннями мзс рф костянтин воронцов.

"Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах, - сказав він, додавши, що "квазіцивільна інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь".

Крім того, воронцов цинічно звинуватив Захід у тому, що вони нібито наражають на ризики стійкість мирної космічної діяльності.