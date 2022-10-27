У росії погрожують завдати удару по американським супутникам [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російська окупаційна армія може вдарити по американських супутниках, у тому числі комерційних, задіяних у війні на території України.
Про це заявив глава департаменту контролю за озброєннями мзс рф костянтин воронцов.
"Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах, - сказав він, додавши, що "квазіцивільна інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь".
Крім того, воронцов цинічно звинуватив Захід у тому, що вони нібито наражають на ризики стійкість мирної космічної діяльності.
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