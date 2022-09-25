У суботу, 24 вересня, США запустили військовий супутник для Національного управління військово-космічної розвідки (NRO). Про це повідомляє Space.com.

Запуск відбувся з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії, космічний апарат вивела на орбіту надважка ракета Delta IV Heavy.

Національне управління військово-космічної розвідки США управляє мережею розвідувальних супутників, його діяльність засекречена. Параметри та подробиці місії NROL-91 не розкриваються. Орбіта супутника також невідома - трансляцію запуску зупинили через 7 хвилин після старту.

Читайте також SpaceX вивела на орбіту німецький військовий розвідувальний супутник

На сайті NRO зазначається, що супутник "підтримує загальну місію національної безпеки щодо надання розвідувальних даних вищому керівництву Сполучених Штатів, розвідувальному співтовариству та Міністерству оборони".

Нагадаємо, що в середині квітня компанія SpaceX запустила на орбіту черговий супутник-шпигун для розвідки США, а військовий супутник, запущений росіянами у ніч на 30 квітня, "помер" на орбіті.