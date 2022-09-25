США запустили засекречений військовий супутник з бази у Каліфорнії [ Редагувати ]
У суботу, 24 вересня, США запустили військовий супутник для Національного управління військово-космічної розвідки (NRO). Про це повідомляє Space.com.
Запуск відбувся з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії, космічний апарат вивела на орбіту надважка ракета Delta IV Heavy.
Національне управління військово-космічної розвідки США управляє мережею розвідувальних супутників, його діяльність засекречена. Параметри та подробиці місії NROL-91 не розкриваються. Орбіта супутника також невідома - трансляцію запуску зупинили через 7 хвилин після старту.
На сайті NRO зазначається, що супутник "підтримує загальну місію національної безпеки щодо надання розвідувальних даних вищому керівництву Сполучених Штатів, розвідувальному співтовариству та Міністерству оборони".
Нагадаємо, що в середині квітня компанія SpaceX запустила на орбіту черговий супутник-шпигун для розвідки США, а військовий супутник, запущений росіянами у ніч на 30 квітня, "помер" на орбіті.
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