У Брюсселі стартувала програма Ukrainian Future Leaders для талановитої української молоді [ Редагувати ]
24 жовтня у Брюсселі стартувала програма Ukrainian Future Leaders за підтримки Посольства України у Великій Британії та Представництва України при ЄС.
Програма UFL (https://www.ukrainianfutureleaders.com) спрямована на максимальне занурення молодих українських професіоналів і студентів, які мають зацікавленість та схильність до формування державної політики України, в інституції Європейського Союзу.
Програма стажування, яку адмініструє Українська студентська спілка (USU), дає можливість українцям віком 18-28 років отримати можливість стажування в Європейському парламенті строком на 6-8 тижнів.
Запуск програми відбувається в критичний для нашої Держави момент, оскільки вторгнення Росії в Україну різко руйнує ключові засади становлення української молоді - доступу до навчання та професійного розвитку молодих українців.
Основною метою цієї програми є зміцнення європейської траєкторії розвитку України шляхом створення масової спільноти майбутніх українських лідерів, які глибоко цінують і розуміють роботу європейських інституцій, з довгостроковим наміром сприяти реформуванню України та її вступу до ЄС.
У першому раунді програми троє молодих українців пройдуть стажування в офісах трьох депутатів Європарламенту з Польщі, Литви та Німеччини.
Конкурсанти пройшли суворий процес відбору, який складався з письмової заявки та співбесід з комісією, до складу якої увійшли представники наукових кіл, міжнародних організацій та українського дипломатичного корпусу.
Трьох переможців було відібрано серед 194 прийнятних заявок до участі у програмі.
по темі
Європарламент схвалив запит групи Європейських консерваторів та реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання рф державою-спонсором тероризму
Євросоюз продовжить допомагати Україні в гуманітарному та військовому плані та буде готовий задовольнити її потреби під час підготовки до зими. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель
Легендарний американський боксер Майк Тайсон звернувся до чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та підтримав Україну
Рада безпеки ООН проводить закрите засідання через звинувачення росії в тому, що Україна готується створити та застосувати "брудну бомбу". "Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу
Президент України Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі