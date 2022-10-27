Прапори ЄС та України на будівлі Європарламенту

24 жовтня у Брюсселі стартувала програма Ukrainian Future Leaders за підтримки Посольства України у Великій Британії та Представництва України при ЄС.

Програма UFL (https://www.ukrainianfutureleaders.com) спрямована на максимальне занурення молодих українських професіоналів і студентів, які мають зацікавленість та схильність до формування державної політики України, в інституції Європейського Союзу.

Програма стажування, яку адмініструє Українська студентська спілка (USU), дає можливість українцям віком 18-28 років отримати можливість стажування в Європейському парламенті строком на 6-8 тижнів.

Запуск програми відбувається в критичний для нашої Держави момент, оскільки вторгнення Росії в Україну різко руйнує ключові засади становлення української молоді - доступу до навчання та професійного розвитку молодих українців.

Основною метою цієї програми є зміцнення європейської траєкторії розвитку України шляхом створення масової спільноти майбутніх українських лідерів, які глибоко цінують і розуміють роботу європейських інституцій, з довгостроковим наміром сприяти реформуванню України та її вступу до ЄС.

У першому раунді програми троє молодих українців пройдуть стажування в офісах трьох депутатів Європарламенту з Польщі, Литви та Німеччини.

Конкурсанти пройшли суворий процес відбору, який складався з письмової заявки та співбесід з комісією, до складу якої увійшли представники наукових кіл, міжнародних організацій та українського дипломатичного корпусу.

Трьох переможців було відібрано серед 194 прийнятних заявок до участі у програмі.