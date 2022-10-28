Виробник шин Nokian Tyres остаточно пішов з російського ринку [ Редагувати ]
Фінський виробник шин Nokian Tyres продав свій завод у Ленінградській області "Татнефти". Орієнтовна сума угоди - 400 млн євро. Про це йдеться у заяві компанії.
Угоду ще мають погодити регуляторні органи рф. Після того як вона буде завершена, Nokian Tyres припинить діяльність на території росії, а її персонал перейде на роботу до нового власника підприємства.
Nokian Tyres займалась бізнесом у росії з 2005 року. Сукупні інвестиції компанії у завод у Всеволожську біля Санкт-Петербурга та супутній бізнес становили майже 830 млн євро.
У 2021 році майже 80% шин Nokian для легкових автомобілів були виготовлені на російському заводі, це було його найбільше підприємство.
Нагадаємо, на цьому тижні американська компанія Ford Motor Company повністю пішла з російського ринку.
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