Фінський виробник шин Nokian Tyres продав свій завод у Ленінградській області "Татнефти". Орієнтовна сума угоди - 400 млн євро. Про це йдеться у заяві компанії.

Угоду ще мають погодити регуляторні органи рф. Після того як вона буде завершена, Nokian Tyres припинить діяльність на території росії, а її персонал перейде на роботу до нового власника підприємства.

Nokian Tyres займалась бізнесом у росії з 2005 року. Сукупні інвестиції компанії у завод у Всеволожську біля Санкт-Петербурга та супутній бізнес становили майже 830 млн євро.

У 2021 році майже 80% шин Nokian для легкових автомобілів були виготовлені на російському заводі, це було його найбільше підприємство.

Нагадаємо, на цьому тижні американська компанія Ford Motor Company повністю пішла з російського ринку.