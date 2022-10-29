70 тисяч утилізованих російських солдат: могилізація триває [ Редагувати ]
І ці офіційні, майже 70 тисяч утилізованих російських солдат - це ще далеко не межа. Бо росія справно постачає на фронт новобранців. І попри сьогоднішні заяви Шойгу, що начебто часткова мобілізація завершилася і в Україну відправили 82 тисячі солдат, всі розуміють: і мобілізація - триватиме, і гарматного м'яса буде більше. При чому у військкомати женуть усіх.
Чому росіяни смиренно йдуть на забій? Богдан Вербицький про все детально.
Місія - занапастити рядового... Ваню!
В таких условиях нас поместили в ангаре. Нет ни отполения, ничего.
Хоча спочатку все красиво! Навіть із музикою!
Офіційно мобілізацію зупинили. В Москві. А неофіційно...
Сказал, что отправят на смерть. Без обучения, без всего.
Іван Преображенський, політолог:
"Кинули без подготовки, наши мальчики" - вот эти все стандартные мемы именно они работают.
Хто вони, ці "хлопчики"?
Андрій Вігірінський, юрист, політичний експерт:
Ці люди мали свою сім'ю, мали своє робоче місце, колись можливо служили.
Де і ким? Ми зібрали найодізніші випадки "часткової" мобілізації в росії. І спрогнозували, чим вона може закінчитися для кремля?
Не можем загрузить бревна в свою 200 бригаду. У нас пацаны на передке на данный момент под обстрелом находятся, а у руководства Белгородской области началась какая-то бюрокритическая конетель. Положим кучу пацанов из-за того, что мы дурацкие бревна не можем получить.
Це звернення російського мобілізованого до чиновників з'явилось минулого тижня. І чиновники відреагували! Виявилось, що відсутність дров - це не бюрократія. Це - стратегія!
Для нас дуже важливо, щоб деревина йшла за призначенням і не потрапила до рук ворога!
Іван Преображенський, політолог:
Большинство губернаторов абсолютные пустышки, никто даже не помнит, как их зовут, скажем честно, кроме может жителей регионов.
Бо призначені путіним. Як і чиновники міноборони. До речі, про військове командування росії. Самі мобіки не надто вірять керівництву. А після прибуття на фронт - і поготів. Ось, послухайте.
Там минометы е*ашат на*уй, все заминировано. Наше командование 488 а*уело просто. Сидят сами, на*уй, ни командование, никто не приезжает на*уй. - Га*доны е*аные, как меня бесит это е*аное правительство. Оно такое тупое. Просто я в а*уе. - Начинается... Все. По телефону ничего не надо говорить.
Богдан Вербицький, кореспондент:
Бо можуть почути! Емоційно, правда? Подібні реакції у мобілізованих росіян - вже норма. Хронічні хвороби, відстрочки, все це - не працює! Бо "родіна завьот"! А значить на фронт відправлятимуть пачками і не сильно думатимуть про підготовку.
Вчера ты веселый, нормальный был. А сегодня опять началось. - Так а чего веселиться? Чего они ждут? Пока всех мужиков поубивают в стране?
Не всіх. Офіційний план - 300 тисяч. Неофіційний - мільйон. Усіх, до речі, потрібно і взути, і вдягнути, і зброю дати. Це відео - від мобілізованих із тимчасово окупованого Криму. Іржаві автомати та ріжки. А от з речами - простіше. Вони хоча б не ржавіють.
Плащ-палатка, советская на*уй. И мешок вещевой. Советский. 60-х годов на*уй. Это, б**дь п**дец. Шапка х*р знает какого года, б**ть. Вообще. Какой? 82 год, на*уй. - Готов идти воевать? - Мечтал, во сне видел.
213 тисяч мобілізованих. Це станом на зараз. Більшість - з далеких-бідних регіонів. Це неофіційні дані Conflict Intelligence Team. Чи остаточні ці підрахунки? Ні, бо по багатьох регіонах офіційної статистики просто немає. Кого до лав беруть? - Якщо коротко, всіх. Кухар путіна та очільник приватної військової кампанії "Вагнер" - пригожин, продовжує своє турне в'язницями.
Нам нужны только те, кто уверен в себе. Кто уверен, что он хочет воевать. Если вы поехали с нами, обратной дороги уже нет. В зону не вернется никто.
І чи повернеться взагалі...? Хронічні хвороби, приміром, мобілізації теж - не перепона.
Он не проходил комиссию. Без комиссии... ну он пытается там что-то сделать, он прошел МРТ. У него дейсивтельно есть проблемы с позвоночником. Ну неврологу он пожаловался, что спина болит. Она сказала: "Попей анальгин".
У меня сейчас вопрос, что мне с работой делать? Как бы пока я мобилизированный, я же не могу на работу попасть.
Москва. Місто, в якому мобілізацію навіть призупинили. Начебто.
Мой сын еще сказал, что военком сказал, что мобилизацию никто не отменял и служить они пойдут. - А как военком реагировал на все ваши просьбы? - Когда я пришла к военкому на прошой неделе, он сказал, что желаю вам поставить свечку за упокой вашего мужа и идите отсюда нафиг.
А де ж чоловік служитиме? - У військкоматі Царицинського району москви розгорнувся справжній детектив. Двадцятьом мобілізованим матросам-кабельникам... змінили військову спеціальність. На стрільців піхоти!
В ведомстве замены. Каждый является у нас стрелком. - Это как это? - Это так это. У вас в военном билете вооружение какое записано? - Никакого. - Теперь автомат Калашникова. - С какого перепуга? Если я его в руках не держал.
Богдан Вербицький, кореспондент:
А чи може цей автомат Калашникова розвернутися проти влади в росії. Тільки офіційно в росії озброїли десятки тисяч людей. Більшість, м'яко кажучи, не в захваті від цього. А тут ще й влада свої обіцянки не виконує. Мобілізація такі відбулась, війна поступово переходить на територію росії. Ну ви зрозуміли, мотив у людей є.
Это ваши проблемы. - Это не наши проблемы!
Часть призывников сказала, что мы не будем под этим подписываться, привезли ребят сюда под военкомат, а военком их не пустил. Сказал: "Если вы уедете, то считайте что вы дезертиры. Стойте, ночуйте здесь. Что хотите, делайте.
Іван Преображенський, політолог:
Произошло существенное изменение, население недовольно. Его недовольство не имеет четкой структуры, не имеет четкого направления. Оно, пока еще, не недовольно, собственно, властями.
Чи надовго вистачить терпіння у народу?
Іван Преображенський, політолог:
В российской федерации до сих пор нету ни одного уголовного дела за отказ от получения повестки. Большинство тех, кто по мобилизации попал на фронт - это люди, которые получили повестку и пошли в военкомат тупо. И это люди без рефлексии и эта рефлексия не появится и после войны, к сожалению, у большинства.
Андрій Вігірінський, юрист, політичний експерт:
Воно в них уживається в голові. Питання до влади: "ну ти же абєщал?", воно не звучить, нема кому його артикулювати. В тебе є кілька варіантів: покинути територію країни і не бути частиною цієї системи, як робить частина росіян, або мовчати.
Спальник, Xl размер. На 5 температура. Вот это подушка, которую я показывал. Это коврик.
У цій історії - багато "невідомих". Ми не знаємо імені, місця проживання і місця перебування цього програміста. Відомо тільки, що так, у наметі, просто серед лісу, він живе понад місяць. Ховається від мобілізації. І хоча для "ІТ-шників" бронь - хлопець у неї не вірить.
У мене завжди перед очима був варіант: або я піду в магазин, а потім мене під руки відведуть до воєнкомату, або я буду в не дуже комфортних умовах, в лісі, але на волі.
Як довго доведеться так жити? У наметі, а працювати - просто в полі (аби інтернет працював). Точно відповісти на це питання неможливо, бо мобілізація триває і, за повідомленням ГУРу, на росіян очікує ще кілька її хвиль. Пропаганда ж працює.
Андрій Вігірінський, юрист, політичний експерт:
Зараз в них наратив звучить наступним чином: "З нами ж не українці воюють. Фактично війська НАТО на одній стороні, близько 50 країн, розвідка працює, в окопах не українці. В окопах американці, італійці, французи. Ну тобто всі.
Богдан Вербицький, кореспондент:
Що спільного між всіма цими історіями? Мобілізованими, переляканими мамами, записами розмов - усі ці люди обговорюють умови мобілізації, критикують владу (але не путіна) і ніхто з них, принаймні публічно, не засудив цей жах. Ніхто не відмовився від мобілізації.
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