На святкуванні Хелловіна в Сеулі загинули майже 60 людей [ Редагувати ]
В Сеулі (Південна Корея) внаслідок смертельної тисняви на святкуванні Хелловіна загинули щонайменше 59 людей. Про це повідомляє Yonhap.
Згідно з заявою рятувальників, 59 людей загинули та ще 150 постраждали після початкових повідомлень про зупинку серця близько 50 осіб.
Зазначимо, у Південній Кореї використовують таке формулювання, поки факт смерті не підтвердиться офіційно.
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