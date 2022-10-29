В Сеулі (Південна Корея) внаслідок смертельної тисняви на святкуванні Хелловіна загинули щонайменше 59 людей. Про це повідомляє Yonhap.

Згідно з заявою рятувальників, 59 людей загинули та ще 150 постраждали після початкових повідомлень про зупинку серця близько 50 осіб.

Зазначимо, у Південній Кореї використовують таке формулювання, поки факт смерті не підтвердиться офіційно.