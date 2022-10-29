Радника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Збройні сили України взяли під вогневий контроль важливу залізницю, якою здійснюється постачання російського південного угруповання. Про це він сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

Зокрема, саме цим пояснює те, що противник намагається перейти у наступі на Вугледарському напрямі (Донецька область).

Незважаючи на бравурні заяви про Кримський міст, там великі проблеми з пропуском важких залізничних складів, здатних провозити озброєння та техніку. І навіть великовантажних автомобілів. Залізниця йде трохи на північ від Маріуполя, умовно кажучи, Іловайськ-Волноваха-Токмак. Вона постачає усе південне угруповання - запорізьку та херсонську. Вся ця залізниця знаходиться під вогневим контролем Збройних сил. Щоправда, дальніми, типу HIMARS та далекобійної артилерії. Вже під нашим контролем.

Арестович наголосив, що два тижні тому був удар по залізниці в Іловайську, яку "добре прорідили".