У Сеулі, під час святкування Хелловіну сталася тиснява, яка призвела до загибелі більше ніж 150 людей. Згідно з даними Південної Кореї, українців серед постраждалих немає.

Про це повідомляє у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

"За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі", - пише Ніколенко.