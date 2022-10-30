Трагедія в Сеулі: в МЗС відповіли, чи були серед постраждалих українці [ Редагувати ]
У Сеулі, під час святкування Хелловіну сталася тиснява, яка призвела до загибелі більше ніж 150 людей. Згідно з даними Південної Кореї, українців серед постраждалих немає.
Про це повідомляє у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.
"За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі", - пише Ніколенко.
по темі
У Сеулі, під час святкування Хелловіну сталася тиснява внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей
Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря в п'ятницю, 28 жовтня
В Росії, слідом за авіакатастрофою в Єйску, впав ще один літак
Пошкоджену ділянку трубопроводу "Дружба" відновлено, прокачування нафти відбувається двома трубами західної ділянки
У ніч з 13 на 14 вересня за місцевим часом Північна Корея здійснила запуск невідомої балістичної ракети у бік Японського моря