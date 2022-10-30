Попри ворожі обстріли у Миколаєві з 1 листопада планують подати тепло у житлові будинки. Та у місті готові до того, що цей опалювальний сезон буде надскладним. Адже ворог продовжує цілити по критичній інфраструктурі. До того ж, у місті є тільки технічна вода. Як готуються миколаївці до холодів, дізнавалися наші колеги.

Єгор із батьками мешкає у приватному будинку в одному із районів Миколаєва. До опалювального сезону почали готуватися заздалегідь. Купили старий газовий балон та переробили його на буржуйку.

Єгор - місцевий житель:

Вот мы сделали эту буржуйку со старого газового баллона. Здесь у нас есть пробка, тут закладываем пепел. Тут мы уже пробовали как она работает. Тут насыпаем дрова. Прибывали. Тепло она даёт хорошо. Камешки положим, что бы было больше тепла.

Автономне джерело тепла потрібне, адже не залежить від електроенергії чи газу.

Єгор - місцевий житель:

Наше місто знаходиться у прифронтовій зоні. Нас завжди обстрілюють, брудна вода, дорогі ціни. У нас є запас дров з нашої ділянки. Ми декілька дерев спилили, але на всю зиму буде важко, адже купити все ми не в змозі. Можливо, трошки докупимо, економно їх будемо використовувати.

Павло мешкає у квартирі і також уже готується до морозів. Чоловік вже зрозумів, які пробеми можуть постати перед кожним українцем.

Павло Салогуб - місцевий житель:

У нас довгі перебої з електроенергією, водою, газопостачання, тому, зима буде холодною і опалення це також в першу чергу буде проблемою. На жаль, я живу у квартирі, і не маю змоги встановити собі піч або буржуйку або ще якісь засоби для обігрівання. Тому я придбав собі спальний мішок, для того, щоб хоч якось зігрітися вночі.

Його товариш Денис також мешкає у квартирі. На зиму віришив переїхати у приватний будинок. Там точно буде тепло, бо є піч. Звісно, якщо вдасться купити дрова.

Денис - місцевий житель:

Я вирішив відновлювати стареньку піч, відновлювати каміни та запасатися дровами. На цьому етапі я зустрів нові труднощі - ціни на дрова у нас піднялися, тому що всі лісові хазяйства закриті, доступ до дров став набагато складніше.

Містяни переймаються, як жити у багатоповерхівках, адже через постійні обстріли у багатьох будинках немає вікон та дверей. Та й вода, яку подають у крани, солона, тож руйнуватиме систему. Утім, чиновники запевняють: усе продумали.

Микола Логвінов- директор "Миколаївоблтеплоенерго":

Підприємство працює, щоб заповнити, буримо скважини, ставимо системи водовідчистки та заповнюємо мережі підприємства нормальною водою після того, як ми заповнимо мережі підприємства, ми почнемо заповнювати мережі внутрішньобудинкові… Ми плануємо запустити опалення у всіх будинках, які може прийняти теплоносії. Ряд будинків, які були пошкоджені сильн - тепло подаватися не буде. Ті будинки, в яких вибиті вікна та двері, місто закриває.

Втім, миколаївцям, якщо мають таку можливість, радять виїжджати. Бо місто потерпає не так від холодів, як від рашистських обстрілів.