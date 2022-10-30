Війна очима дитини. У Великій Британії видали щоденник 12-річної українки з Харкова - Єви Скалецької. У ньому школярка детально описує перші 12 днів війни, а також шлях біженки. До публікації її автобіографії долучилася акторка Кіра Найтлі - вона озвучила аудіоверсію щоденника.

Більше про українську Анну Франк, а саме так у пресі вже охрестили нашу Єву - далі у матеріалі.

Всем известно, что означает слово "война". Но практически никто не знает, что это слово представляет на самом деле...

Такими словами починається щоденник 12-річної харків'янки Єви Скалецької, яка пережила перші тижні війни у рідному місті. Під час бомбардувань дівчинка сиділа в підвалі з бабусею, а свої враження нотувала у блокнот. Ось її запис, датований 24-м лютого.

Бабушка пришла в залу и сказала - кажется, путин начинает войну с Украиной. У меня началась паническая атака.

Батьки Єви живуть окремо, дівчинку з дитинства виховує бабуся.

Ірина Скалецька, бабуся Єви:

Я бросила там все, и машину, и все - только спасала жизнь ребенку.

Тепер нотатки Єви - це повноцінна книжка з назвою "Ви не знаєте, що таке війна". Вона вийшла друком у Великій Британії. Видання ілюстроване світлинами Єви, зруйнованого Харкова, а кожен день, описаний дівчинкою, видавці супроводили заголовками з новин, які сталися того дня. Свою першу книжку українська школярка присвятила бабусі.

Ірина Іванова, кореспондентка:

"Найважливіша історія нашого часу, розказана найкращим оповідачем - мудрою 12-річною дівчинкою". Це один із відгуків на книжку Єви. Ідея надрукувати щоденник української школярки виникла у видавців після того, як її історію розказали по місцевому телебаченню. Невдовзі у світ вийде й український переклад книжки.

Єву Скалецьку порівнюють з єврейською дівчинкою Анною Франк, яка вела щоденник під час окупації Нідерландів нацистами у Другу світову.

Ґері Абрагам, спонсор Єви:

Ця дівчинка як Анна Франк. Жахливо, що таке відбувається у 2022-му році. Але добре, що вона описує історію, яку світ має почути.

Анні Франк було 13, коли вона почала вести свій щоденник. Спершу - для себе, а потім - для фіксування звірств, які вчиняли нацисти. Згодом всю родину Франк заарештували. Майже всі вони загинули в концтаборах. Не вижила і сама Анна. Але залишився її щоденник. Нині виданий окремою книжкою і перекладений на понад 60 мов, серед них - й українською. На щастя, Єві Скалецькій вдалося врятуватися. У березні вона з бабусею дісталися Ірландії, де їх прийняли спонсори.

Єва пішла в Ірландії до школи, завела нових друзів.

Єва Скалецька, авторка щоденника про війну:

Я почуваюсь у безпеці, можу розслабитись і почати нове життя.

Історією українки перейнялася британська акторка Кіра Найтлі. Вона подарувала Єві свій голос, озвучивши щоденник англійською мовою. Всесвітньовідома знаменитість вважає за честь для себе бути частиною цієї публікації.

Кіра Найтлі, читає уривок з книжки:

Можна сказати, що це жахливо, але ви не знаєте, скільки насправді страху вселяє війна. Коли раптом усвідомлюєш, що це сталося з тобою, то почуваєшся розгубленим. Аж поки ви цього не відчуєте, ви не знаєте що таке війна...

Надрукований щоденник Єви закінчується датою 1 травня, однак це ще не кінець історії. Маленька письменниця обіцяє вести записи, аж поки не закінчиться війна.