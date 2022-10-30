Останні тижні люди ледь не щодня приходять до свого вщент розбитого будинку.

Життя після обстрілу. У Запоріжжі мешканці будинку, який зруйнувала російська ракета, повертаються додому по речі. Найнеобхідніше майно збирають у супроводі рятувальників. Мешканці у розпачі - під уламками опинилося усе їхнє минуле життя.

Останні тижні ці люди ледь не щодня приходять до свого вщент розбитого будинку. У цю висотку росіяни поцілили ще на початку жовтня. Від удару обвалився під'їзд. Мешканці, яким вдалося врятуватися, зараз сподіваються забрати зі зруйнованих квартир свої речі. Кажуть, ворожа ракета в одну мить зруйнувала все їхнє життя.

Валентина, жителька Запоріжжя:

Мы прожили в этой квартире с 88-го года, сколько жили, собирали все, у нас все новое хорошее, мы только хотим забрать его.

Та зайти в помешкання не так просто. Спершу - інструктаж від рятувальників. Потім обережно супроводжують у квартиру та допомагають знайти серед уламків і скла найнеобхідніше. Через аварійний стан будівлі виносити сходами можна лише невеликі за розміром речі.

Ось цей під'їзд один із найбільш пошкоджених. Аби убезпечити людей - пускають лише в одне крило. У мішки Алла збирає речі своїх рідних. У цій квартирі мешкали її мама та брат. Після обстрілу обидва потрапили у лікарню. Жінку виписали нещодавно, а чоловік і досі в реанімації. Серед усіх цих уламків, які колись були квартирою рідних людей, треба відшукати документи, каже Алла.

Алла, жителька Запоріжжя:

Їхні речі забираєм те, що є, будем щас шукать тут ще десь документи десь должні були, у нього зірвало барсетку, коли все впало на нього тут десь ще є оце документи.

У сусідньому під'їзді у своїй квартирі прибирає скло та сміття пані Ольга. Під час обстрілу вона була разом із чоловіком на дачі. Це і врятувало подружжю життя. Жінка каже, коли вперше побачила свою оселю не могла навіть плакати. Зараз трохи оговталась і вже забрала з квартири деякі речі.

Ольга, жителька Запоріжжя:

Зимние вещи, что уцелело, какая-то посудка, чтоб как-то зиму пережить, а теперь хожу, дрова мебель, которая превратилась в дрова собираю на дачу, у меня там буржуечка и как-то буду греться.

Втім, як би не було важко та боляче, знищене майно не найголовніше, стверджує пенсіонерка.

Ольга, жителька Запоріжжя:

Главное для нас - победа, главное для нас, чтоб никакой кацапский сапог ни шагал по нашей земле, вот это, вот за это мы будем плакать и бороться и конечно поборем, и все мы в это верим.

Поки одні сусіди пораються у своїх квартирах, інші прибирають у дворі. Місцеві кажуть, організували толоку, щоб навести лад біля будинку.

Олександр, житель Запоріжжя:

Виносить это все надо в контейнер, разгружать все с подьездов, еще люди выносят на этажах еще мусор, вот. Если я не приду и другие не придут, кто придет. Я знаю, что надо делать от пришел и делаю сколько сделаю, столько сделаю.

Мешканці будинку розселилися хто де зміг. Когось прихистили родичі, хтось переїхав на дачі, а дехто знайшов місце в укритті. Серед таких і пані Раїса. Їй - сімдесят чотири роки. Що робити далі пенсіонерка не має і гадки. Каже, від минулого життя залишилося лише два пакети речей.

Раїса, жителька Запоріжжя:

Єслі в мене нічого нема, то мені тут хорошо пока, но подвал єсть повдал, надо шото шоб у мене є одеяло мені дали додому тоді, подушку дали. - А речі де ваші? - А речі он шо мені дають, складую.

Нині люди чекають на висновки спеціальної технічної комісії щодо подальшої долі висотки. У будинку наразі нема газу, світла та води. Втім щойно з'являться опалення та електрика деякі мешканці, чиї квартири менше постраждали, планують повертатися додому.