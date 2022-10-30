Уже чимало років ЗМІ чи не по всьому світу пишуть, що Китай негласно претендує на російські землі.

Китай підтримує росію і готовий посилити співпрацю з кремлем. Попри це, на міжнародній арені офіційний Пекін поводиться і висловлюється обережно і закликає до припинення війни в Україні. Більше про позицію Китаю, його зацікавленість у слабкій росії, а також територіальні суперечки на кордоні з росіянами - дивіться в матеріалі наших журналістів.

Вони обіймаються та посміхаються один одному. Разом спостерігають за відкриттям масштабних спортивних змагань. І, звісно, час від часу обмінюються компліментами та подяками.

Сі Цзіньпін, голова КНР:

Китай готовий докласти зусиль разом із рф, щоби взяти на себе керівну роль для гарантування стабільності та позитивної енергії у світі, який зіштовхується з потрясіннями.

володимир путін, президент рф:

Что касается наших двухсторонних отношений, то развиваются они действительно поступательно, стратегического партнерства и приобрели действительно безпрецендентный характер. И являются примером достойных отношений.

Та чи справді відносини Пекіну та москви - грунтуються на рівних і гідних для ОБОХ сторін умовах?

Ці взаємини не є рівними. Залежність кремля від Китаю перетворить росію на корисний інструмент у великій грі для Чжуннаньхая (комплекс, де розташовані резиденції керівництва Китаю) та величезний актив у конкуренції Пекіна з Вашингтоном.

Так, Китай заявляв про створення стратегічного союзу з росією, анонсував проведення спільних із росіянами військових навчань, а також - говорить, цитую, "про підтримку Москви під лідерством путіна". Водночас є інший бік. Наприклад, на 77-й сесії Генасамблеї ООН офіційний Пекін - закликав до припинення війни в Україні. Також, за інформацією видання "Вашингтон Пост", кремль щонайменше двічі звертався до Пекіна з проханням надати нові шляхи економічної підтримки. На це - Сі доручив своїм радникам розробити можливі варіанти, але не порушуючи запроваджених Заходом санкцій.

Каждый видит себя уже в постпутинской россии. В докладе Си - он там четыре часа - там не было ни слова про многополярный мир. Он сказал о биполярном мире. Мы с США - мы тут два больших, мы тут всё решаем.

Інакше кажучи - для Китаю рф стає дедалі зручнішою та залежнішою країною, таким собі сировинним придатком, який, завдяки власному ослабленню та втраті позицій, дозволяє офіційному Пекіну співпрацювати так, як зручно лише йому.

Уже чимало років ЗМІ чи не по всьому світу пишуть, що Китай негласно претендує на російські землі. А саме - Далекий Схід і Сибір. Офіційний Пекін наразі вичікує, а ослаблена військово і економічно москва - потенційно - лише сприятиме приєднанню до Китаю нових територій. Інакше, навіщо на китайському телебаченні показали карту розпаду росії після поразки у війні проти України.

Відмови Китаю від територіальних претензій до рф - не відбулося. Китайська історична наука вже багато століть розповідає про агресію росії, яку та здійснювала, починаючи з 18го століття. Саме через це китайські діти в школах продовжують навчатися за підручниками, в яких Сахалін, Приморський і половина Хабаровського краю, Алтай, Тува і Бурятія, значна частина Іркутської області, Єврейська автономна область, Забайкальський край і Амурська область - називають "своїми територіями".