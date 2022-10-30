Епохи змінилися. Попереду важкі часи. Але мир на умовах путіна неможливий і неприйнятний. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, який на цьому тижні кілька годин просидів у бомбосховищі в українському містечку Корюківка, на Чернігівщині, виголосив програмну промову. Звернення вже назвали історичним. Його аналізувала Тетяна Логунова.

Франк - Вальтер Штайнмайєр, президент Німеччини:

Кожен в Німеччині, хто прокинувся 24 лютого і побачив кадри ракетних обстрілів Києва, колони танків на українських вулицях, величезні масштаби російського вторгнення - кожен, хто прокинувся, і це побачив, зрозумів, що того ранку світ став іншим. Але ніхто не відчув жах того ранку так глибоко, як народ України.

Це початок промови, яку вже назвали історичною. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр вирішив звернутися до нації - такий формат спілкування з громадянами німецькі лідери використовують украй рідко. Напередодні Штайнмайєр нарешті відвідав Україну. На власні очі побачив масштаби завданих росією руйнувань і разом з жителями містечка Корюківка кілька годин ховався від російських ракет у бомбосховищі.

Франк - Вальтер Штайнмайєр, президент Німеччини:

Літня жінка розповіла мені, як разом з онуком спостерігала за нескінченною колоною російських танків, вантажівок та військової техніки, що проїжджала повз. Онук подивився на неї і запитав: "Бабусю, ми помремо?" - і вона не змогла відповісти на його запитання. Навіть зараз вона плакала, згадуючи це.

45 хвилин звернення - 45 хвилин чітких формулювань. Президент Німеччини, якого свого часу критикували за підтримку політики діалогу з росією, визнав - після 24-го лютого це просто неможливо.

Франк - Вальтер Штайнмайєр, президент Німеччини:

24-го лютого Путін не просто порушив правила і закінчив гру. Він просто скинув на підлогу шахівницю, на якій велася гра! Жорстока агресивна війна Росії в Україні перетворила на попіл європейський безпековий порядок. У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, захопив землі, поставив під сумнів кордони.

Російська атака стала нападом на всі уроки, які світ виніс із двох світових воєн.

Німецький президент не обманював громадян - попереду важкі часи. Енергетична криза, інфляція, рецесія. Уникнути труднощів не вдасться, але погоджуватися на умови путіна ніхто не буде.

Франк - Вальтер Штайнмайєр, президент Німеччини:

Я знаю, що багато людей у нашій країні прагнуть миру. Дехто вважає, що ми докладаємо замало зусиль для цього, що нам не вистачає готовності до переговорів. Але уявний "мир", який ми отримаємо у результаті таких дій, "мир", який цементує захоплення Путіним чужої землі - не є миром. Для багатьох людей в Україні він означатиме панування терору, він залишить їх на поталу свавільного насильства російських окупантів.Що ще гірше - такий фіктивний "мир" лише посилить апетити Путіна. Молдова і Грузія, а також наші партнери по НАТО в Балтії живуть у страху.

Україну німецький президент запевнив у підтримці. Військовій, фінансовій та політичній. Німці допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно.

Схожу заяву про підтримку України цього тижня німці почули від ще одного високопосадовця - канцлера Німеччини. На міжнародній конференції з відновлення Олаф Шольц закликав інвестувати в нашу країну. Як у майбутнього члена Євросоюзу. І ці дві промови - канцлера і президента свідчать - Україна може не сумніватися в підтримці найвпливовішої країни ЄС.